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Росіяни всю ніч обстрілювали Дніпропетровську область: сталася сильна пожежа

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Дніпропетровська область, Неділя 21 серпня 2022 08:25
Росіяни всю ніч обстрілювали Дніпропетровську область: сталася сильна пожежа Фото: росіяни всю ніч обстрілювали Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська всю ніч обстрілювали Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Через ворожі атаки спалахнула сильна пожежа на одному із підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

Фото: росіяни всю ніч обстрілювали Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)

За його словами, росіяни п'ять разів били по Нікопольському району.

"На Нікополь росіяни скерували 25 снарядів зі ствольної артилерії. Через обстріл сталася сильна пожежа на підприємстві - вогонь знищив обладнання", - повідомив Резніченко.

Внаслідок ворожих обстрілів у місті понівечена школа, один будинок зруйнований, зо два десятки - пошкоджені. Виведені з ладу газогони та лінії електропередач. Без світла - понад 3 000 нікопольчан. Працюють аварійні бригади, люди не постраждали.

Тим часом Марганецьку громаду росіяни тричі накрили вогнем зі ствольної артилерії та "Градів", люди не постраждали.

"У Марганці пошкоджена високовольтна лінія - знеструмлені понад 2 200 помешкань. Тривають відновлювальні роботи. По Мирівській громаді - 10 пострілів зі ствольної артилерії. Є руйнація 5 будинків", - написав Резніченко.

Крім того, по Криворізькому районі росіяни з "Ураганів", обстріляли Апостолівську та Зеленодольську громади, без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, вчора українські сили ППО вранці збили над Дніпропетровською областю чотири ракети. Уламки однієї з них пошкодили житлові будинки.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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