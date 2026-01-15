ua en ru
ОБСЕ собралась на спецзаседание из-за массированных российских ударов по Украине

Четверг 15 января 2026 21:05
ОБСЕ собралась на спецзаседание из-за массированных российских ударов по Украине Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 15 января, ОБСЕ в Вене на специальном заседании рассмотрела массированные комбинированные удары России по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги в X.

"Сегодня на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене был рассмотрен вопрос о массовых ракетных и беспилотных атаках России против Украины. Заседание было созвано по требованию Украины", - говорится в его заявлении.

Глава МИД поблагодарил партнеров за осуждение продолжающегося террора РФ, а также за "консолидированную поддержку борьбы Украины за свободу и длительный мир".

Что предшествовало

Вчера, 14 января, Андрей Сибига анонсировал проведение экстренного заседания ОБСЕ по требованию Киева. По его словам, причиной стали российские удары по Украине и игнорирование страной-агрессором мирных инициатив, продвигаемых под эгидой США.

Обстрелы Украины

Напомним, утром 15 января оккупанты атаковали Киев дронами. Во время атаки российских оккупантов обломки беспилотника упали на 15-этажный жилой дом, разрушена стена на техническом этаже здания.

В ночь на 13 января российские войска запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов. Около 02:00 Киев атаковали баллистическими ракетами - в Киеве раздавались взрывы. Позже, под утро, город снова подвергся ракетному обстрелу.

Под вражеским огнем той ночью оказались также Харьков, Одесса и Кривой Рог. Сообщается о погибших, раненых и значительных разрушениях. В частности, в Харькове в результате удара по терминалу "Новой почты" погибли четыре человека.

Днем во вторник, 13 января, россияне атаковали энергообъекты Запорожья. В результате обстрелов ранены две работницы облэнерго и есть обесточивание значительного количества потребителей.

Вчера, по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что из-за российских ударов по энергообъектам было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию в энергетике.

