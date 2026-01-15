ОБСЕ собралась на спецзаседание из-за массированных российских ударов по Украине

Сегодня, 15 января, ОБСЕ в Вене на специальном заседании рассмотрела массированные комбинированные удары России по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги в X .

"Сегодня на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене был рассмотрен вопрос о массовых ракетных и беспилотных атаках России против Украины. Заседание было созвано по требованию Украины", - говорится в его заявлении.

Глава МИД поблагодарил партнеров за осуждение продолжающегося террора РФ, а также за "консолидированную поддержку борьбы Украины за свободу и длительный мир".

Что предшествовало

Вчера, 14 января, Андрей Сибига анонсировал проведение экстренного заседания ОБСЕ по требованию Киева. По его словам, причиной стали российские удары по Украине и игнорирование страной-агрессором мирных инициатив, продвигаемых под эгидой США.