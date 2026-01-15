ОБСЄ зібралася на спецзасідання через масовані російські удари по Україні
Сьогодні, 15 січня, ОБСЄ у Відні на спеціальному засіданні розглянула масовані комбіновані удари Росії по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги в X.
"Сьогодні на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні було розглянуто питання про масові ракетні та безпілотні атаки Росії проти України. Засідання було скликано на вимогу України", - йдеться у його заяві.
Глава МЗС подякував партнерам за засудження триваючого терору РФ, а також за "консолідовану підтримку боротьби України за свободу і тривалий мир".
Що передувало
Вчора, 14 січня, Андрій Сибіга анонсував проведення екстреного засідання ОБСЄ на вимогу Києва. За його словами, причиною стали російські удари по Україні та ігнорування країною-агресоркою мирних ініціатив, що просуваються під егідою США.
Обстріли України
Нагадаємо, зранку 15 січня окупанти атакували Київ дронами. Під час атаки російських окупантів уламки безпілотника впали на 15-поверховий житловий будинок, зруйновано стіну на технічному поверсі будівлі.
В ніч на 13 січня російські війська запустили по території України майже 300 дронів та десятки ракет різних типів. Близько 02:00 Київ атакували балістичними ракетами - у Києві лунали вибухи. Пізніше, під ранок, місто знову зазнало ракетного обстрілу.
Під ворожим вогнем тієї ночі опинилися також Харків, Одеса й Кривий Ріг. Повідомляється про загиблих, поранених та значні руйнування. Зокрема, у Харкові внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" загинули четверо людей.
Вдень у вівторок, 13 січня, росіяни атакували енергооб’єкти Запоріжжя. Внаслідок обстрілів поранено двох працівниць обленерго та є знеструмлення значної кількості споживачів.
Вчора, за підсумками наради з надзвичайних обставин президент України Володимир Зеленський розповів, що через російські удари по енергооб'єктах було ухвалено рішення оголосити надзвичайну ситуацію в енергетиці.