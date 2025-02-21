Глава МИД Польши привез в Вашингтон сбитый Украиной "Шахед" (видео)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сейчас находится с визитом в США. Он привез с собой дрон-камикадзе "Шахед", который сбили украинские защитники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сикорского в соцсети X.