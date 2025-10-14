Глава МИД Польши привез в парламент Британии "Шахед", которым атаковали Украину (фото)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский показал в здании парламента Британии "Шахед", которым россияне пытались ударить по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сикорского в соцсети X .

"Сегодня в британском парламенте я продемонстрировал иранский дрон Shahed 136, который Россия использовала против Украины. Кремль с помощью таких дронов терроризирует украинцев, а с помощью приманок вторгся в польское небо", - написал Сикорский.

Фото: "Шахед" показали в парламенте Британии (x.com/sikorskiradek)

Он уточнил, что целый флот такого металлолома может уничтожить критическую инфраструктуру.

Также Сикорский подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин проиграет войну против Украины, только когда признает, что ее начало было ошибкой.

"Он должен понять, что ему не победить в этой войне. Да, Россия может проиграть эту войну, как она уже проигрывала много других - Великобритании, Японии, Польше или моджахедам в Афганистане", - добавил министр.

К слову, ранее Сикорский уже привозил с собой в Вашингтон российский "Шахед", который сбили украинские защитники.