Обиделись: Иран вызвал польского дипломата из-за "Шахеда" в парламенте Британии
Министерство иностранных дел Ирана вызвало поверенного в делах Польши Марцина Вильчека из-за показа иранского БПЛА "Шахед-136" в парламенте Британии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание PAP.
МИД Ирана выразил Вильчеку свой протест из-за того, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский показал иранский "Шахед" в британском парламенте.
Представитель министерства иностранных дел Польши Мацей Вевир, комментируя инцидент, сказал журналистам, что разговор в МИД Ирана не был "односторонним". Поверенный в делах Польши заявил иранским дипломатам, что переданные российскому режиму дроны представляют реальную угрозу для поляков.
МИД Ирана вынужден был ответить, что "принял это во внимание", заверил Вевир. Других подробностей вызова дипломата в иранское министерство представитель польского МИД не сообщал.
Напомним, что 14 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский показал в здании парламента Британии иранский беспилотник "Шахед", которым россияне пытались ударить по Украине. А до этого Сикорский привозил с собой в Вашингтон "Шахед", сбитый украинскими военными.
До этого в ночь на 10 сентября во время очередной атаки РФ на Украину несколько десятков беспилотников вошло в воздушное пространство Польши. Премьер Польши Дональд Туск подтвердил, что в воздушном пространстве находилось 19 российских дронов. При этом лишь 4 из них удалось сбить: остальные упали самостоятельно.
Как оказалось, это были дроны-обманки "Гербера", оснащенные дополнительными топливными баками. Находка поставила крест на попытке россиян оправдаться: Кремль пытался соврать, что он якобы не причастен к этой провокации.