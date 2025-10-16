Образилися: Іран викликав польського дипломата через "Шахед" в парламенті Британії
Міністерство закордонних справ Ірану викликало повіреного у справах Польщі Марціна Вільчека через показ іранського БПЛА "Шахед-136" у парламенті Британії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання PAP.
МЗС Ірану висловило Вільчеку свій протест через те, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський показав іранський "Шахед" у британському парламенті.
Речник міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевір, коментуючи інцидент, сказав журналістам, що розмова в МЗС Ірану не була "односторонньою". Повірений у справах Польщі заявив іранським дипломатам, що передані російському режиму дрони становлять реальну загрозу для поляків.
МЗС Ірану змушений був відповісти, що "взяв це до уваги", запевнив Вевір. Інших подробиць виклику дипломата до іранського міністерства речник польського МЗС не повідомляв.
Нагадаємо, що 14 жовтня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський показав у будівлі парламенту Британії іранський безпілотник "Шахед", яким росіяни намагалися вдарити по Україні. А до цього Сікорський привозив із собою до Вашингтона "Шахед", збитий українськими військовими.
До цього у ніч на 10 вересня під час чергової атаки РФ на Україну кілька десятків безпілотників увійшло в повітряний простір Польщі. Прем'єр Польщі Дональд Туск підтвердив, що в повітряному просторі перебувало 19 російських дронів. При цьому лише 4 з них вдалося збити: решта впала самостійно.
Як виявилося, це були дрони-обманки "Гербера", оснащені додатковими паливними баками. Знахідка поставила хрест на спробі росіян виправдатися: Кремль намагався збрехати, що він нібито не причетний до цієї провокації.