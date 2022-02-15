Звернення Зеленського, паніка на ринках та нові кредити для України: новини за 14 лютого

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, нафта рекордно подорожчала, канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про надання нових кредитів для України. Докладніше про те, що сталося в п'ятницю, 11 лютого – в матеріалі РБК-Україна.

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Пристайко уточнив свою заяву про можливість невступу України в НАТО

Посол України у Великобританії Вадим Пристайко роз'яснив більш ранні заяву про те, що Україна може відмовитися від своєї заявки на вступ до НАТО. Він підкреслив, що Україна не переглядатиме план щодо вступу до Північноатлантичного альянсу.

Пристайко підкреслив, що більш рання заява була результатом непорозуміння. "Зараз ми не член НАТО, і ми готові піти на багато поступок, щоб уникнути війни, що ми і зробили в нашому діалозі з росіянами. Це не має ніякого відношення до вступу в НАТО, оскільки воно передбачене Конституцією", - заявив він.

COVID йде на спад. Ляшко заявив про стабілізацію ситуації

В Україні вперше за останній місяць почала спостерігатися стабілізація ситуації з коронавірусом. Така тенденція почалась на тиждень раніше ніж це прогнозували в МОЗ.

Зокрема, ситуація з коронавірусом покращилась у Києві. Місто перейшло з "помаранчевої" в "жовту" зону карантину.

Шольц оголосив про виділення нових кредитів для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про виділення нових кредитів для України. Один з них - на суму 150 млн євро - це швидка виплата. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг за підсумками зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Я можу оголосити швидку виплату 150 млн євро з поточного незв'язаного фінансового кредиту. І можу оголосити новий незв'язаний кредит", - заявив Шольц.