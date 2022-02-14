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Нафта подорожчала до семирічного максимуму через загрозу вторгнення Росії в Україну

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Україна, Понеділок 14 лютого 2022 10:34
Нафта подорожчала до семирічного максимуму через загрозу вторгнення Росії в Україну Фото: нафта подорожчала до максимуму з осені 2014 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту в понеділок, 14 лютого, досягли найвищого рівня за більш ніж сім років. Нафта дорожчає через побоювання, що можливе вторгнення Росії в Україну може призвести до санкцій США і Європи, які порушать експорт від найбільшого в світі виробника на і без того напруженому ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,5% до 94,91 доларів за барель після того, як раніше був досягнутий пік в 96,16 доларів, максимум з жовтня 2014 року. Нафта марки WTI виросла на 0,7% до 93,78 доларів, досягнувши раніше 94,94 доларів, найвищого з вересня 2014 року.

Коментарі з США про підготовлюваний напад Росії на Україну розбурхали світові фінансові ринки. Росія може вторгнутися в Україну в будь-який час і може створити несподіваний привід для нападу, заявили в неділю Сполучені Штати.

Як зазначив аналітик OANDA Едвард Мойя, у разі військового вторгнення, нафта марки Brent без проблем підніметься вище рівня 100 доларів.

"Ціни на нафту залишаться надзвичайно волатильними і чутливими до додаткових повідомлень, що стосуються ситуації в Україні", - додав він.

Напруженість виникає через те, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники, група, відома як ОПЕК+, щосили намагаються наростити видобуток, незважаючи на щомісячні обіцянки збільшити видобуток на 400 тисяч барелів на добу до березня.

Міжнародне енергетичне агентство заявило, що розрив між видобутком ОПЕК + і її цільовим показником збільшився до 900 тисяч барелів на добу в січні, в той час як JP Morgan заявив, що розрив тільки для ОПЕК становить 1,2 мільйона барелів на добу.

Відзначимо, у міру того як нафта в США піднімається до 100 доларів за барель, виробники в деяких дорогих сланцевих басейнах купують нерухомість і додають бурові установки. Роботи були припинені, коли ціни впали на початку пандемії два роки тому.

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