"Ані 16, ані 17 лютого". Україна не бачить ризиків повномасштабного наступу РФ, але допускає провокації

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що РНБО не вбачає загрози нападу Росії на Україну 16 або 17 лютого. Він також запевнив, що ситуація під контролем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву журналістам.

"Ми повністю усвідомлюємо, що відбувається на сьогоднішній день на території нашої країни, ми усвідомлюємо ризики, але ситуація абсолютно під контролем. Більш того, ми на сьогоднішній день не вбачаємо, що широкомасштабний наступ Російської Федерації може відбуватися 16 або 17 числа. Ми цього не вбачаємо, ми цього не бачимо", - заявив Данілов.

За його словами, військові загрози з боку Росії залишаються до тих пір, поки вона окупує українську територію. Він також наголосив, що з російської сторони можуть бути провокації.

"Ми до цього готові, але ми не розуміємо, як у 21 столітті інша країна каже, що "ми вас будемо вбивати". Скажіть будь ласка, що це таке, як це називається? Геноцид? Тероризм?", - додав секретар РНБО.

Зазначимо, раніше німецьке видання Spiegel повідомило, що США попередили союзників в Європі, про можливий напад Росії на Україну в середу, 16 лютого.