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"Ані 16, ані 17 лютого". Україна не бачить ризиків повномасштабного наступу РФ, але допускає провокації

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Київ, Понеділок 14 лютого 2022 18:12
"Ані 16, ані 17 лютого". Україна не бачить ризиків повномасштабного наступу РФ, але допускає провокації Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що РНБО не вбачає загрози нападу Росії на Україну 16 або 17 лютого. Він також запевнив, що ситуація під контролем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву журналістам.

"Ми повністю усвідомлюємо, що відбувається на сьогоднішній день на території нашої країни, ми усвідомлюємо ризики, але ситуація абсолютно під контролем. Більш того, ми на сьогоднішній день не вбачаємо, що широкомасштабний наступ Російської Федерації може відбуватися 16 або 17 числа. Ми цього не вбачаємо, ми цього не бачимо", - заявив Данілов.

За його словами, військові загрози з боку Росії залишаються до тих пір, поки вона окупує українську територію. Він також наголосив, що з російської сторони можуть бути провокації.

"Ми до цього готові, але ми не розуміємо, як у 21 столітті інша країна каже, що "ми вас будемо вбивати". Скажіть будь ласка, що це таке, як це називається? Геноцид? Тероризм?", - додав секретар РНБО.

Зазначимо, раніше німецьке видання Spiegel повідомило, що США попередили союзників в Європі, про можливий напад Росії на Україну в середу, 16 лютого.

Нагадаємо, сьогодні Білорусь запевнила у відсутності ризиків та загроз для України через спільні з Росією військові навчання.

Напередодні у Службі безпеки України заявили про потужну хвилю гібридної війни в інформаційному просторі, а також попросили українців зберігати спокій та не піддаватися паніці.

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