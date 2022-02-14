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Пристайко уточнив свою заяву про можливість невступу України в НАТО

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Лондон, Понеділок 14 лютого 2022 10:51
Пристайко уточнив свою заяву про можливість невступу України в НАТО Фото: посол України в Британії Вадим Пристайко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Посол України у Великобританії Вадим Пристайко роз'яснив більш ранні заяву про те, що Україна може відмовитися від своєї заявки на вступ до НАТО. Він підкреслив, що Україна не переглядатиме план щодо вступу до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пристайко підкреслив, що більш рання заява була результатом непорозуміння.

"Зараз ми не член НАТО, і ми готові піти на багато поступок, щоб уникнути війни, що ми і зробили в нашому діалозі з росіянами. Це не має ніякого відношення до вступу в НАТО, оскільки воно передбачене Конституцією", - заявив він.

При цьому він додав, що мова йшла про те, щоб шукати угоди з іншими країнами.

"Мова йде не про відстрочку плану вступу в НАТО - ми говоримо про те, що зараз ми не в блоці, тому потрібно шукати щось ще, наприклад двостороння угода з Великобританією, США. Тому ми шукаємо інші механізми за межами НАТО, щоб мати можливість пережити це конкретне випробування", - підкреслив посол.

Коли його знову запитали, чи змінить Україна свою мету вступу до НАТО, він відповів: "Ні".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пристайко нібито допустив відмову України від НАТО, щоб не було повномасштабної війни з РФ. У МЗС України заявили, що ці слова були вирвані з контексту.

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