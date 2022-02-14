Загроза нападу РФ. Зеленський звернувся до українців: головні заяви
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу загрози з боку Російської Федерації. Глава держави запевняє, що ситуація під контролем, а влада готова до будь-якого розвитку ситуації.
Головні заяви президента зі звернення - в матеріалі РБК-Україна.
Що сказав Зеленський у своєму зверненні до українців:
- Україну вже не вперше лякають повномасштабною війною, але наша держава сильна як ніколи.
- З Україною ведуть війну на всіх фронтах: військовому, дипломатичному, енергетичному та інформаційному.
- Влада чітко розуміє всі виклики і знає, що з ними робити, а також готує достойну відповідь на будь-які агресивні дії проти України.
- Україна прагне миру та хоче повернути Крим та ОРДЛО виключно дипломатичним шляхом.
- Бізнесмени та політики, які на тлі загрози виїхали з України, повинні повернутися протягом 24 годин, щоб продемонструвати, що вони справжні громадяни України.
- Україна відзначатиме 16 лютого День Єдності, а не нападу РФ.
- Зараз здається, що навкруги темрява, але завтра знову зійде сонце над нашим мирним небом.
Нагадаємо, раніше на зустрічі з канцлером Німеччини президент Зеленський заявив, що сьогодні в Україні вирішується майбутнє європейської безпеки.