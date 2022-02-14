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Київ повернувся в "жовту" зону карантину: яка ситуація в інших регіонах

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Київ, Понеділок 14 лютого 2022 09:03
Київ повернувся в "жовту" зону карантину: яка ситуація в інших регіонах Фото: Київ повернувся в "жовту" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Ситуація з коронавірусом у Києві покращилась. Місто перейшло з "помаранчевої" в "жовту" зону карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

У Києві був критичний показник госпіталізацій, але ситуація стабілізувалась. Ще у "жовтій" зоні перебувають Полтавська та Харківська області.

У "червоній" зоні карантину Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська, Хмельницька області.

Всі інші області перебувають у "помаранчевій" зоні.

Київ повернувся в &quot;жовту&quot; зону карантину: яка ситуація в інших регіонах

Раніше перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, чи загрожує Києву новий локдаун. У столиці немає передумов для посилення карантинних обмежень.

Нагадаємо, карантин у Львові продовжили ще на тиждень. Втім, учням 5-11 класів дозволили повернутись до очного навчання.

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