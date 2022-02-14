Київ повернувся в "жовту" зону карантину: яка ситуація в інших регіонах
Фото: Київ повернувся в "жовту" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Ситуація з коронавірусом у Києві покращилась. Місто перейшло з "помаранчевої" в "жовту" зону карантину.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
У Києві був критичний показник госпіталізацій, але ситуація стабілізувалась. Ще у "жовтій" зоні перебувають Полтавська та Харківська області.
У "червоній" зоні карантину Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська, Хмельницька області.
Всі інші області перебувають у "помаранчевій" зоні.
Раніше перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, чи загрожує Києву новий локдаун. У столиці немає передумов для посилення карантинних обмежень.
Нагадаємо, карантин у Львові продовжили ще на тиждень. Втім, учням 5-11 класів дозволили повернутись до очного навчання.