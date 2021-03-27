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Загострення на Донбасі: підгрупа ТКГ сьогодні не буде збиратися на засідання

Новость на русском → Київ, Субота 27 березня 2021 18:28
Загострення на Донбасі: підгрупа ТКГ сьогодні не буде збиратися на засідання Фото: Олексій Арестович (facebook.com/mtrxua)
Автор: РБК-Україна

Позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи через загострення на Донбасі сьогодні не відбудеться. Натомість ситуацію обговорюють на рівні політичних радників лідерів "нормандської четвірки".

Про це заявив представник української делегації в Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович в коментарі "Інтерфакс Україна".

"Було прийнято рішення не проводити сьогодні екстреного позачергового засідання підгрупи з безпеки для обговорення інциденту із загибеллю військовослужбовців ЗСУ 26 березня в Донецькій області", - заявив він.

За його словами, засідання підгрупи з безпеки за планом має відбутися у вівторок, 30 березня.

"Тому ми прийняли рішення взяти паузу у два дні і дочекатися планового засідання", - заявив Арестович.

Він зазначив, що консультації радників нормандського формату повинні тривати ще два дні.

"Таким чином, до моменту наступного засідання ТКГ може бути вироблено якесь рішення у сфері недопущення загострення і збереження режиму припинення вогню", - підкреслив він.

Зазначимо, що Україна ініціювала екстрене засідання ТКГ через загибель чотирьох військових і поранення ще двох військових поблизу Шумів. Представники ОБСЄ погодилися провести позачергове засідання ТКГ, однак чекали згоди російської сторони.

Нагадаємо, в результаті обстрілу позицій ООС біля Шумів 26 березня загинули четверо військовослужбовців, ще двоє отримали поранення. Окупанти відкрили вогонь з мінометів калібру 82 міліметри та іншого озброєння.

Після цього українська делегація в ТКГ ініціювала засідання підгрупи з питань безпеки.

Крім того, Зеленський звернувся за допомогою до "нормандської четвірки" і анонсував переговори з лідерами нормандського формату.

Водночас Арестович заявив, що на Банковій планують пряму розмову між Зеленським і президентом Росії.

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