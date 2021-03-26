Україна ініціювала засідання підгрупи ТКГ після загострення на Донбасі

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович розповів подробиці сьогоднішньої внутрішньої наради щодо загострення на Донбасі . Україна скликала засідання підгрупи з питань безпеки на 27 березня.

Представники ОБСЄ погодилися на проведення зустрічі, але російська сторона поки що відповіді не надала.

"Результати засідання. Ми скликали проведення засідання підгрупи з безпеки в рамках ТКГ. Воно заплановане на завтра. Ми маємо попередню згоду ОБСЄ, чекаємо на відповідь Росії", - сказав він.

Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі обстріляли українських військових поблизу Шумів. Окупанти застосували заборонені міномети. В результаті ворожого обстрілу четверо військових загинули та двоє отримали поранення.