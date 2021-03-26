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Україна ініціювала засідання підгрупи ТКГ після загострення на Донбасі

Новость на русском → Україна, П'ятниця 26 березня 2021 19:12
Україна ініціювала засідання підгрупи ТКГ після загострення на Донбасі Фото: Олексій Арестович (facebook.com alexey.arestovich)
Автор: Дмитро Левицький

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович розповів подробиці сьогоднішньої внутрішньої наради щодо загострення на Донбасі. Україна скликала засідання підгрупи з питань безпеки на 27 березня.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

Представники ОБСЄ погодилися на проведення зустрічі, але російська сторона поки що відповіді не надала.

"Результати засідання. Ми скликали проведення засідання підгрупи з безпеки в рамках ТКГ. Воно заплановане на завтра. Ми маємо попередню згоду ОБСЄ, чекаємо на відповідь Росії", - сказав він.

Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі обстріляли українських військових поблизу Шумів. Окупанти застосували заборонені міномети. В результаті ворожого обстрілу четверо військових загинули та двоє отримали поранення.

Після цього українська сторона в ТКГ скликала внутрішню нараду, щоб обговорити ситуацію на Донбасі.

Крім того, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, коментуючи загострення на Донбасі, заявив, що Росія не зупиниться, тому очікувати від неї гуманних дій не варто.

Зазначимо, нещодавно Україна вже намагалася скликати термінове засідання ТКГ через загострення ситуації на Донбасі. Однак російська сторона проігнорувала цю пропозицію і засідання не відбулося.

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