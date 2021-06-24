Польща почала виведення свого контингенту у складі місії НАТО з Афганістану

Польща почала виведення свого військового контингенту з Афганістану в рамках місії НАТО. Сьогодні вночі в країну повернуться перші польські військові.

Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда в Twitter.

"Відповідно до рішень союзників, ми вирішили не продовжувати місію польського військового контингенту в Афганістані. Наприкінці червня, через 20 років, ми завершимо військову участь у найбільшій операції НАТО в історії. Сьогодні ввечері перші польські солдати повернуться в країну", - написав він.

Нагадаємо, раніше Україна вивела своїх військовослужбовців з Афганістану. Вони брали участь у місії НАТО "Рішуча підтримка".

Крім того, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати вивели більше половини своїх військ з Афганістану.

При цьому союзники в Європі просили Вашингтон відкласти виведення військ з Афганістану. Вони хочуть більше часу і підтримки для відходу з країни.