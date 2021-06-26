Байден планує евакуювати афганців, які співпрацювали з військовими США
США планує евакуювати з Афганістану місцевих жителів, які співпрацювали з американськими військовими. Таку заяву зробив президент США Джо Байден.
Про це повідомляє NBC News.
Таке рішення послідувало після закликів до негайним діям від законодавців і дипломатів з обох сторін, ветеранів війни в Афганістані, афганців, які ризикували своїм життям, щоб підтримати американських солдатів.
"Ті, хто допоміг нам, не залишаться без уваги", - сказав Байден.
Афганці працювали перекладачами або виконували іншу роботу, допомагаючи військовим США в Афганістані. Вони зіткнулися із загрозою відплати з боку талібів після того, як США заявили про виведення військ.
Байден зазначив, що США вже розпочали процес допомоги афганським партнерам. Але не уточнив, в яку країну вони будуть переміщені.
Заступник прес-секретаря Держдепартаменту Джаліна Портер заявила, що евакуйовані будуть 18 000 афганців, які вже складаються черги на видачу спеціальних імміграційних віз.
За словами офіційних осіб США, виведення військ, ймовірно, буде фактично завершено вже в наступному місяці. Але в Афганістані все ж ще залишаться деякі військові до 11 вересня.
Нагадаємо, що президент США Байден пообіцяв партнерство і підтримку Афганістану. Але виведення військ все ж відбудеться.
Раніше повідомлялося, що США залишать 650 військових в Афганістані після виведення військ.