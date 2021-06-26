Байден планує евакуювати афганців, які співпрацювали з військовими США

США планує евакуювати з Афганістану місцевих жителів, які співпрацювали з американськими військовими. Таку заяву зробив президент США Джо Байден .

Таке рішення послідувало після закликів до негайним діям від законодавців і дипломатів з обох сторін, ветеранів війни в Афганістані, афганців, які ризикували своїм життям, щоб підтримати американських солдатів.

"Ті, хто допоміг нам, не залишаться без уваги", - сказав Байден.

Афганці працювали перекладачами або виконували іншу роботу, допомагаючи військовим США в Афганістані. Вони зіткнулися із загрозою відплати з боку талібів після того, як США заявили про виведення військ.

Байден зазначив, що США вже розпочали процес допомоги афганським партнерам. Але не уточнив, в яку країну вони будуть переміщені.

Заступник прес-секретаря Держдепартаменту Джаліна Портер заявила, що евакуйовані будуть 18 000 афганців, які вже складаються черги на видачу спеціальних імміграційних віз.