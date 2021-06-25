США можуть залишити 650 військових в Афганістані після виведення військ

Сполучені Штати залишать в Афганістані близько 650 військових після завершення виведення своїх військ з країни. Вони залишаться для забезпечення безпеки дипломатів.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерела з числа американських офіційних осіб .

Раніше повідомлялося, що Туреччина планує забезпечувати безпеку Кабульського аеропорту після виведення американського контингенту з Афганістану.

Крім того, Вашингтон планує тимчасово зберегти кілька сотень солдатів в аеропорту Кабула для допомоги турецьким військовослужбовцям.

Нагадаємо, після виведення з Афганістану іноземного контингенту армія країни готується до атак талібів. Вони оточують позиції силовиків і вторгаються на території, контрольовані урядом.

Відзначимо, союзники США в Європі просили відкласти відведення американських військ з Афганістану. Їм потрібно більше часу і підтримки для догляду.

Як повідомляло РБК-Україна, є ризик, що Афганістан стане притулком для терористів після відведення військ НАТО. Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг.