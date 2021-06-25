ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США можуть залишити 650 військових в Афганістані після виведення військ

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 25 червня 2021 05:29
США можуть залишити 650 військових в Афганістані після виведення військ Фото: США збережуть в Афганістані близько 650 військовослужбовців (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати залишать в Афганістані близько 650 військових після завершення виведення своїх військ з країни. Вони залишаться для забезпечення безпеки дипломатів.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерела з числа американських офіційних осіб.

Крім того, Вашингтон планує тимчасово зберегти кілька сотень солдатів в аеропорту Кабула для допомоги турецьким військовослужбовцям.

Раніше повідомлялося, що Туреччина планує забезпечувати безпеку Кабульського аеропорту після виведення американського контингенту з Афганістану.

Нагадаємо, після виведення з Афганістану іноземного контингенту армія країни готується до атак талібів. Вони оточують позиції силовиків і вторгаються на території, контрольовані урядом.

Відзначимо, союзники США в Європі просили відкласти відведення американських військ з Афганістану. Їм потрібно більше часу і підтримки для догляду.

Як повідомляло РБК-Україна, є ризик, що Афганістан стане притулком для терористів після відведення військ НАТО. Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан
NEWS
Зеленський підписав санкції проти російських банків
Зеленський підписав санкції проти російських банків
DAILY
Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ