США можуть залишити 650 військових в Афганістані після виведення військ
Сполучені Штати залишать в Афганістані близько 650 військових після завершення виведення своїх військ з країни. Вони залишаться для забезпечення безпеки дипломатів.
Крім того, Вашингтон планує тимчасово зберегти кілька сотень солдатів в аеропорту Кабула для допомоги турецьким військовослужбовцям.
Раніше повідомлялося, що Туреччина планує забезпечувати безпеку Кабульського аеропорту після виведення американського контингенту з Афганістану.
Нагадаємо, після виведення з Афганістану іноземного контингенту армія країни готується до атак талібів. Вони оточують позиції силовиків і вторгаються на території, контрольовані урядом.
Відзначимо, союзники США в Європі просили відкласти відведення американських військ з Афганістану. Їм потрібно більше часу і підтримки для догляду.
Як повідомляло РБК-Україна, є ризик, що Афганістан стане притулком для терористів після відведення військ НАТО. Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг.