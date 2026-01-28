Оборонял Киев и Змеиный с неба: кто будет командовать "малой" ПВО Украины

Федоров напомнил, что российские оккупанты ежедневно атакуют украинские города сотнями дронов. За последний месяц враг выпустил по Украине более 6 тысяч БПЛА. Мишени терактов России - жилые дома и критическая инфраструктура.

Чтобы противодействовать оккупантам, которые совершенствуют средства терроризма (уже зафиксировано использование "Шахедов" со Starlink), нужна эффективная система "малой" ПВО и дронов-перехватчиков. Поэтому принято решение назначить командиром системы "малой" ПВО полковника Хлебникова.

"Его ключевая задача - построить систему, которая сможет быстро противодействовать вызовам для защиты неба", - отметил Федоров.

Отмечается, что Хлебников служил ранее в подразделениях зенитных ракетных войск Воздушных Сил, а также работал в Генеральном штабе ВСУ, где занимался именно направлением развития ПВО.

В начале полномасштабной войны Хлебников руководил работой БПЛА Bayraktar во время обороны Киева и Черниговской области. Также он планировал операцию по освобождению от российских оккупантов острова Змеиный.

"В ближайшее время усилим управление в каждом регионе и продолжим формировать сильную команду для развития "малой" ПВО. Это первые решения обновленной команды Министерства обороны для построения действенной системы защиты украинского неба", - заверил Федоров.