Оборонял Киев и Змеиный с неба: кто будет командовать "малой" ПВО Украины

Полковника Евгения Хлебникова назначили командующим направления "малой" противовоздушной обороны. Он будет работать под руководством заместителя командующего ВС ВСУ Павла Елизарова ("Лазаря").
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Михаила Федорова в Telegram.
Федоров напомнил, что российские оккупанты ежедневно атакуют украинские города сотнями дронов. За последний месяц враг выпустил по Украине более 6 тысяч БПЛА. Мишени терактов России - жилые дома и критическая инфраструктура.
Чтобы противодействовать оккупантам, которые совершенствуют средства терроризма (уже зафиксировано использование "Шахедов" со Starlink), нужна эффективная система "малой" ПВО и дронов-перехватчиков. Поэтому принято решение назначить командиром системы "малой" ПВО полковника Хлебникова.
"Его ключевая задача - построить систему, которая сможет быстро противодействовать вызовам для защиты неба", - отметил Федоров.
Отмечается, что Хлебников служил ранее в подразделениях зенитных ракетных войск Воздушных Сил, а также работал в Генеральном штабе ВСУ, где занимался именно направлением развития ПВО.
В начале полномасштабной войны Хлебников руководил работой БПЛА Bayraktar во время обороны Киева и Черниговской области. Также он планировал операцию по освобождению от российских оккупантов острова Змеиный.
"В ближайшее время усилим управление в каждом регионе и продолжим формировать сильную команду для развития "малой" ПВО. Это первые решения обновленной команды Министерства обороны для построения действенной системы защиты украинского неба", - заверил Федоров.
Напомним, 19 января президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение Павла Елизарова на должность заместителя командующего Воздушных сил. Федоров подтвердил, что подписал приказ о назначении Елизарова. Он будет отвечать за развитие "малой" ПВО. Министр назвал его "одним из самых эффективных командиров".
25 января Федоров сообщил об усилении технологического блока обороны и назначении эксперта Сергея Бескрестнова (позывной "Флеш") советником по технологическим направлениям.
В целом, по словам Федорова, сейчас задачей украинского военного командования является создание антидронового купола. По словам министра, он необходим для уничтожения российских дронов еще на подлете. Работа в этом направлении уже ведется.