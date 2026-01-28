Обороняв Київ та Зміїний з неба: хто командуватиме "малою" ППО України

Федоров нагадав, що російські окупанти щодня атакують українські міста сотнями дронів. За останній місяць ворог випустив по Україні понад 6 тисяч БПЛА. Мішені терактів Росії - житлові будинки та критична інфраструктура.

Щоб протидіяти окупантам, які вдосконалюють засоби тероризму (вже зафіксовано використання "Шахедів" зі Starlink), потрібна ефективна система "малої" ППО та дронів-перехоплювачів. Тому прийнято рішення призначити командиром системи "малої" ППО полковника Хлєбнікова.

"Його ключове завдання - побудувати систему, яка зможе швидко протидіяти викликам для захисту неба", - зазначив Федоров.

Зазначається, що Хлєбніков служив раніше у підрозділах зенітних ракетних військ Повітряних Сил, а також працював у Генеральному штабі ЗСУ, де займався саме напрямком розвитку ППО.

На початку повномасштабної війни Хлєбніков керував роботою БПЛА Bayraktar під час оборони Києва та Чернігівської області. Також він планував операцію зі звільнення від російських окупантів острова Зміїний.

"Найближчим часом посилимо управління в кожному регіоні й продовжимо формувати сильну команду для розвитку "малої" ППО. Це перші рішення оновленої команди Міністерства оборони для побудови дієвої системи захисту українського неба", - запевнив Федоров.