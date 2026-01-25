ua en ru
Вс, 25 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Федоров назначил "Флеша" советником: Украина усиливает РЭБ и связь на фронте

Украина, Воскресенье 25 января 2026 14:20
UA EN RU
Федоров назначил "Флеша" советником: Украина усиливает РЭБ и связь на фронте Фото: Федоров назначил "Флеша" советником (t.me/zedigital)
Автор: Наталья Кава

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил об усилении технологического блока обороны и назначении Сергея Бескрестнова (позывной "Флеш") советником по технологическим направлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Федорова в Telegram.

По словам Федорова, в современной технологической войне ключевую роль играет понимание инноваций, прогнозирование действий противника и создание решений, способных менять ситуацию на поле боя.

"Усиливаем это направление людьми, которые уже доказали свою эффективность. Флеш - один из сильнейших практических экспертов в сфере дронов, РЭБ и анализа решений врага", - отметил министр.

Фокус - РЭБ, связь и борьба с БпЛА

Федоров подчеркнул, что экспертиза Бескрестнова охватывает радиосвязь, системы радиоэлектронной борьбы и разведку. Именно он одним из первых публично сообщил об использовании Россией FPV-дронов с машинным зрением и реактивных "Шахедов".

Сейчас главный фокус нового советника - разработка системных решений для противодействия ударным и разведывательным беспилотникам РФ, уменьшение эффективности вражеских атак и защита украинских военных.

"Развитие РЭБ критически важно - в войне выигрывает тот, кто быстрее адаптируется", - подчеркнул Федоров.

Сам Бескрестнов также отреагировал на назначение, заявив, что надеется достичь значительных улучшений на фронте.

"Ко мне поступает самая разнообразная информация из первых рук. По горизонтальным связям я давно работаю со всеми ведомствами и структурами. Мой круг общения - это самые умные и толковые люди страны, как среди военных и силовиков, так и среди разработчиков и производителей", - написал он.

Другие технологические направления работы

Параллельно Сергей Бескрестнов будет работать и над другими ключевыми направлениями обороны, в частности:

  • работой с трофейной техникой врага - анализом, логистикой и изучением решений противника для превращения этого опыта в преимущество ВСУ;
  • экспертной оценкой новых военных разработок - отбором не концепций "на бумаге", а решений, которые уже доказали эффективность в боевых условиях.

"Сегодня война - это математика, технологии и скорость принятия решений. Мы должны не просто реагировать, а строить систему, которая постоянно учится и становится сильнее", - подчеркнул Федоров.

Ранее мы писали, что украинский волонтер Сергей Стерненко получил должность советника министра обороны. Он будет заниматься сферой повышения использования дронов на фронте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Федоров Война в Украине Дрони
Новости
Вильнюс может стать хабом для экспорта оружия в Украину
Вильнюс может стать хабом для экспорта оружия в Украину
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света