Силы обороны подожгли нефтяной хаб и арсенал ракет в Ленобласти, - Генштаб

Силы обороны Украины в ночь на 6 июня поразили две нефтебазы в районе Санкт-Петербурга, арсенал боеприпасов в Ленинградской области, а также ряд объектов противника в зоне боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Удары по нефтяной инфраструктуре под Петербургом

5 июня и в ночь на 6 июня украинские подразделения нанесли поражение по нефтебазе "Петергофская" в городе Ломоносов Ленинградской области. На объекте зафиксировали попадания, взрыв и возгорание.

Отдельной целью стал нефтяной терминал "Несте" в том же городе. В районе терминала вспыхнул пожар, результаты поражения уточняются.

"Терминал является узловым объектом распределения нефтепродуктов (бензин, дизель) в северо-западном регионе России. Единовременный объем хранения - 40 000 кубических метров светлых нефтепродуктов", - говорится в сообщении Генштаба.

Арсенал в Большой Ижоре

Под удар также попал арсенал комплекса хранения ракетного вооружения, боеприпасов и военного имущества 1060-го Центра материально-технического обеспечения в поселке Большая Ижора Ленинградской области. На объекте зафиксировали взрывы, вторичную детонацию и пожар.

Объекты противника на фронте и в приграничье

Украинские военные ударили по командно-наблюдательному пункту российского подразделения в районе Малиновки Белгородской области и по складу материально-технических средств в районе Караичного Луганской области.

Среди пораженных объектов - пункты управления беспилотниками противника:

в районах Воскресенки и Одрадного в Донецкой области;

в районах Новофедоровки и Железнодорожного в Запорожье.

Удары также были нанесены по районам сосредоточения личного состава оккупантов - вблизи Покровска и Родинского в Донецкой области, Петропавловки в Харьковской области, а также Тёткино и Анатолиевки Курской области РФ.