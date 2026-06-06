Силы обороны подожгли нефтяной хаб и арсенал ракет в Ленобласти, - Генштаб
Силы обороны Украины в ночь на 6 июня поразили две нефтебазы в районе Санкт-Петербурга, арсенал боеприпасов в Ленинградской области, а также ряд объектов противника в зоне боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Удары по нефтяной инфраструктуре под Петербургом
5 июня и в ночь на 6 июня украинские подразделения нанесли поражение по нефтебазе "Петергофская" в городе Ломоносов Ленинградской области. На объекте зафиксировали попадания, взрыв и возгорание.
Отдельной целью стал нефтяной терминал "Несте" в том же городе. В районе терминала вспыхнул пожар, результаты поражения уточняются.
"Терминал является узловым объектом распределения нефтепродуктов (бензин, дизель) в северо-западном регионе России. Единовременный объем хранения - 40 000 кубических метров светлых нефтепродуктов", - говорится в сообщении Генштаба.
Арсенал в Большой Ижоре
Под удар также попал арсенал комплекса хранения ракетного вооружения, боеприпасов и военного имущества 1060-го Центра материально-технического обеспечения в поселке Большая Ижора Ленинградской области. На объекте зафиксировали взрывы, вторичную детонацию и пожар.
Объекты противника на фронте и в приграничье
Украинские военные ударили по командно-наблюдательному пункту российского подразделения в районе Малиновки Белгородской области и по складу материально-технических средств в районе Караичного Луганской области.
Среди пораженных объектов - пункты управления беспилотниками противника:
- в районах Воскресенки и Одрадного в Донецкой области;
- в районах Новофедоровки и Железнодорожного в Запорожье.
Удары также были нанесены по районам сосредоточения личного состава оккупантов - вблизи Покровска и Родинского в Донецкой области, Петропавловки в Харьковской области, а также Тёткино и Анатолиевки Курской области РФ.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 6 июня дроны Сил специальных операций поразили пункт базирования "Кронштадт" Балтийского флота РФ под Санкт-Петербургом. Президент Владимир Зеленский заявил, что беспилотники преодолели около 1000 км до региона Петербурга.
Впоследствии в СБУ раскрыли подробности совместной операции с ВСУ и ГУР - под удар попали также 15-й арсенал ВМФ РФ в Ленинградской области и нефтебаза "Усть-Лабинск" в Краснодарском крае.
На последней загорелись по меньшей мере три резервуара с нефтепродуктами.