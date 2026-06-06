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Украинские военные ударили пво важной нефтебазе "Усть-Лабинск" на Кубани

13:58 06.06.2026 Сб
2 мин
Какие еще стратегические объекты удалось вывести из строя?
aimg Мария Науменко
Украинские военные ударили пво важной нефтебазе "Усть-Лабинск" на Кубани Фото: СБУ заявила об ударах по военным и логистическим объектам на территории России (facebook.com/SecurSerUkraine)
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Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны Украины и Главным управлением разведки нанесла удары по ряду важных военных и логистических объектов на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины в Telegram.

По данным СБУ, под удар попали 15-й арсенал Военно-морского флота РФ в Ленинградской области, Кронштадтская военно-морская база, а также нефтебаза "Усть-Лабинск" в Краснодарском крае.

После атаки на 15-й арсенал ВМФ РФ на объекте возник пожар и началась вторичная детонация. На складах хранятся ракеты и боеприпасы. В местных чатах также появились сообщения о возможной эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов.

Кроме того, возгорание зафиксировали в районе Кронштадтской военно-морской базы и Кронштадтского морского завода. Эти объекты обеспечивают деятельность корабельной группировки России в Балтийском море.

Отдельной целью стала нефтебаза "Усть-Лабинск" в Краснодарском крае. По данным СБУ, после серии взрывов там вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил по меньшей мере три резервуара с нефтепродуктами.

"Эта нефтебаза является важным тыловым узлом хранения и поставки горючего для российских войск на южном и восточном направлениях", - указано в Службе безопасности.

Также там отметили, что подобные операции ослабляют возможности Балтийского флота РФ, поскольку пораженные объекты используются для хранения боеприпасов, ремонта и обеспечения боевой деятельности кораблей

"Их вывод из строя усложняет логистику противника, снижает боеготовность флота и ограничивает возможности россии действовать в Балтийском регионе", - подытожили в СБУ.

Напомним, в ночь на 6 июня украинские дроны атаковали военно-морскую базу Балтийского флота РФ "Кронштадт" вблизи Санкт-Петербурга. По данным Сил специальных операций, на территории объекта было зафиксировано возгорание после попадания беспилотников.

Президент Владимир Зеленский заявил, что дроны преодолели около 1000 км до региона Петербурга и поразили арсеналы ВМФ РФ и базу в Кронштадте.

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