Оборонные потребности ВСУ и не только: Зеленский провел переговоры с Трюдо
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Стороны, в частности, обсудили оборонные потребности украинских защитников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.
По его словам, переговоры с главой канадского правительства были, как всегда, плодотворными.
"Среди основных вопросов - оборонные потребности Украины, продолжение финансовой и гуманитарной поддержки нашего государства, экономическое и инвестиционное сотрудничество", - добавил Зеленский.
Визит Зеленского в США и Канаду
Напомним, 18 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США. Он посетил украинских военных, которые проходят реабилитацию и лечение в американских больницах.
Также глава государства выступил на заседаниях Генеральной ассамблеи ООН и Совета безопасности ООН.
Он провел ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом США Джо Байденом, президентом Бразилии Лулой да Силвой, премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Уже сегодня, 22 сентября, Зеленский прибыл в Канаду.
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