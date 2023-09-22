"Уверен, будет содержательно". Зеленский рассказал, чего ожидать от визита в Канаду

Во время визита президент Владимира Зеленского в Канаду, ожидаются его переговоры с премьер-министром Джастином Трюдо по реализации Формулы мира и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

Во время встречи с Трюдо, Владимир Зеленский поднимет вопросы: оборонного сотрудничества;

реализации Формулы мира. Ожидается подписание важных двусторонних документов, которые усилят экономические связи Канады и Украины. В частности президент: встретится с генерал-губернатором Канады;

выступит в парламенте;

пообщается с парламентариями, а также канадской общественностью: представителями бизнеса, лидерами мнений и украинцами. "Уверен, будет содержательно. Благодарны Канаде за принципиальную лидерскую поддержку", - написал президент. Визит в Канаду Сегодня утром премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил встречу с президентом Украины. Согласно данным канадского правительства, стороны обсудят военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины.