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"Уверен, будет содержательно". Зеленский рассказал, чего ожидать от визита в Канаду

Пятница 22 сентября 2023 15:25
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"Уверен, будет содержательно". Зеленский рассказал, чего ожидать от визита в Канаду Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Джастин Трюдо, премьер-министр Канады (t.me/V_Zelenskiy_official/)
Автор: Сергей Пышкин

Во время визита президент Владимира Зеленского в Канаду, ожидаются его переговоры с премьер-министром Джастином Трюдо по реализации Формулы мира и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

Во время встречи с Трюдо, Владимир Зеленский поднимет вопросы:

  • оборонного сотрудничества;
  • реализации Формулы мира.

Ожидается подписание важных двусторонних документов, которые усилят экономические связи Канады и Украины.

В частности президент:

  • встретится с генерал-губернатором Канады;
  • выступит в парламенте;
  • пообщается с парламентариями, а также канадской общественностью: представителями бизнеса, лидерами мнений и украинцами.

"Уверен, будет содержательно. Благодарны Канаде за принципиальную лидерскую поддержку", - написал президент.

Визит в Канаду

Сегодня утром премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил встречу с президентом Украины. Согласно данным канадского правительства, стороны обсудят военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины.

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