В центре Киева вспыхнул пожар: сильное задымление на Крещатике

В центре Киева, на улице Крещатик, сегодня утром, 26 января, вспыхнул пожар в 4-этажном офисном помещении, произошло разрушение перекрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

Сообщается, что на месте чрезвычайного происшествия наблюдается сильное задымление, работает несколько единиц спецтехники.

"Спасатели ликвидируют пожар в Шевченковском районе. Возгорание произошло на 1-м этаже 4-этажного офисного здания на улице Крещатик. Между 2-м и 3-м этажами произошло разрушение перекрытия", - отметили в КГГА.

Пожары в столице

Напомним, вчера, 25 января, на Берестейском проспекте в Киеве произошел масштабный пожар. Впереди - горело авто. Огонь почти полностью охватил машину, а на самом проспекте возникла пробка. Представитель столичной ГСЧС Павел Петров отметил, что обошлось без пострадавших.

Кроме того, 20 декабря на киевских Позняках произошел масштабный пожар - загорелось отдельное здание вблизи жилых домов на улице Анны Ахматовой.

В соцсетях быстро распространились фото и видео с места происшествия. По предварительным данным, огонь охватил одно из кафе, а очевидцы сообщали, что перед пожаром слышали звук, похожий на взрыв.

Также утром 7 декабря возгорание произошло в больнице Святошинского района Киева на улице Отдыха. Сообщение о пожаре поступило в 07:41, площадь возгорания составляла около 15 квадратных метров. Огонь потушили менее чем за час, из здания эвакуировали шесть человек, в том числе двух маломобильных пациентов. Причины инцидента устанавливают правоохранители.