На Крещатике горит гостиница "Днепр": первые подробности

В Киеве на Крещатике сегодня утром, 5 февраля, вспыхнул пожар в гостинице "Днепр". Спасатели работают на месте происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

"Спасатели ликвидируют пожар в Печерском районе. Возгорание произошло на 4-м этаже гостиницы "Днепр" на улице Крещатик", - сообщили в КГГА.

Отмечается, что на месте пожара работают все необходимые аварийно-спасательные службы.

Что известно о гостинице "Днепр"

Отель "Днепр" - это четырехзвездочный отель в центре Киева, который расположен на Европейской площади столицы. До июля 2020 находился в юридическом подчинении Государственного управления делами. В том же году была продана на аукционе за 1,11 млрд гривен.

Отель построен в 1964 году в самом начале Крещатика, на Европейской площади, неподалеку от государственных учреждений, стадиона "Динамо" и Национальной филармонии. Интерьер и дизайн ресторана в отеле "Днепр" выполнен архитектором Ирмой Каракис.