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Обмін полоненими заблокований через постанову про вибори, - Кравчук

Київ, Субота 19 вересня 2020 19:14
Обмін полоненими заблокований через постанову про вибори, - Кравчук
Фото: Леонід Кравчук (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Росія та підконтрольні їй терористичні організації "ДНР" та "ЛНР" блокують процес обміну полоненими. Окупанти вимагають змінити постанову Верховної ради про місцеві вибори в Україні.

Про це в інтерв'ю виданню "Страна" заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

За його словами на минулому засіданні ТКГ українська сторона подала свій список на обмін та запросила список в іншої сторони. Російська сторона заявила, що подавати список на обмін не буде, поки не змінять постанову про вибори.

"Це означає, що питання обміну полоненими вже заблоковане. Якщо ми не приведемо постанову Ради про проведення виборів у відповідність з міжнародними документами, щоб ми не говорили - Росія та ОРДЛО не погодяться з цим. Вони заявляють, що ми відмовляємося від мінських угод", - пояснив Кравчук.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак розкрив деталі майбутнього обміну полоненими.

Крім того, представник української делегації в ТКГ Денис Казанський розповідав, що російська сторона погрожує зірвати майбутній обмін полоненими, якщо Україна не виконає її умови.

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