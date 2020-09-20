Білорусь протестує 43-день поспіль: що відомо

Вже 43-й день поспіль білоруси виходять на акції протесту з вимогою проведення нових президентських виборів та звільнення всіх політичних в'язнів. Про те, що відбувається сьогодні у Білорусі, читайте в матеріалі РБК-Україна.
За даними правозахисників "Весни", під час акцій протесту в містах Білорусі силовики затримали близько 190 осіб. Безпосередньо у Мінську сьогодні затримали щонайменше 129 мітингувальників. Декотрих протестувальників вже відпустили.
У Мінську завершився сьогоднішній багатотисячний марш. Протестувальники зупинилися на вулиці Якуба Коласа та почали розходитися. Учасники маршу згортають символіку.
Перед завершенням протесту колона мітингувальників кружляла вулицями міста, адже центральні проспекти перекрили силовики.
За інформацією правозахисників з організації "Весна", силовики сьогодні затримали щонайменше 70 учасників протестів по всій Білорусі. Лише у Мінську міліція затримала щонайменше 30 осіб.
Затримання тривають досі.
Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило, що у Бресті міліціонери зробили попереджувальний постріл з карабіну, щоб нібито попередити напад з боку протестувальників.
У силовому відомстві стверджують, що ОМОНівці застосували світлошумовий патрон.
У білоруському Бресті силовики спробували розігнати протестувальників за допомогою сльозогінного газу. Силовики підійшли до натовпу мітингувальників та застосували проти них перцевий балончик.
Брест. 20 сентября. Шел второй месяц после уверенной "победы" картофельного пюрера на выборах. pic.twitter.com/lIgrF8xd28— Natalija Žogole (@fufonja) September 20, 2020
Після цього силовики почали затримувати демонстрантів. За попередніми даними, затримали близько 10 людей. Їх посадили до мікроавтобусів та відвезли у невідомому напрямку.
Колона, яка вирушила до резиденції Лукашенка, дійшла до загородження силовиків на проспекті Незалежності. Після цього натовп протестувальників повернув на вулицю Ігнатенка.
Тисячі протестувальників, які зібралися біля Стели у Мінську, вистроїлися у колону та вирушили до палацу Незалежності - резиденції президента Лукашенка. Напередодні проспект, що веде до резиденції, був перекритий силовиками.
За даними білоруської правозахисної організації "Весна", станом на зараз відомо про затримання 11 протестувальників у Мінську, одного з них вже відпустили. Ще двох осіб затримали у Гродно та чотирьох - у Могилеві. Серед затриманих у Могилеві - двоє журналістів.
Білоруські абоненти близько 14:35 почали повідомляти про проблеми в роботі мобільного інтернету. Пізніше мобільний оператор "А1" підтвердив, що на вимогу влади обмежив пропускну здатність мережі.
"Виконання цієї вимоги веде до погіршення якості сервісу передачі даних або тимчасової недоступності послуги", - пояснив оператор.
У Гродно сьогодні також протестують. Силовики розганяють акцію протесту та проводять затримання. Зокрема, ОМОНівці затримали жінку, яка стверджувала, що вагітна.
В Гродно задержали женщину, которая кричала, что беременна.— TUT.BY (@tutby) September 20, 2020
Видео: @hrodnalife pic.twitter.com/grgsO5Mu33
Поблизу станції метро "Нєміга" силовики почали жорстко затримувати учасників маршу. В більшості випадків силовики затримують людей, які несуть біло-червоно-білі стяги. У бік Стели вже вирушили міліцейські автозаки.
Також затримання відбулися поблизу бізнес-центру "Роял плаза". Там затримали декількох людей.
Задержание мужчины с бело-красно-белым флагом напротив ТРЦ Galleria Minsk. Он стоял один на пустой площадке у фонтана. К нему подошло больше десятка людей в черном. pic.twitter.com/QNYO3LDwE5— TUT.BY (@tutby) September 20, 2020
У Мінську сьогодні знову зібралася багатотисячна акція протесту. Мітингувальники великою колоною рухаються вулицями столиці до стели "Мінськ - місто герой", що знаходиться неподалік резиденції президента Олександра Лукашенка.
Фото: протестувальники біля Стели
Вимоги у протестувальників залишаються незмінними: нові вибори, покарання причетних до вбивств та катування учасників протестів, а також звільнення політичних в'язнів.