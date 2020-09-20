Білорусь протестує 43-день поспіль: що відомо

Фото: затримання у Мінську (tut.by)

Вже 43-й день поспіль білоруси виходять на акції протесту з вимогою проведення нових президентських виборів та звільнення всіх політичних в'язнів. Про те, що відбувається сьогодні у Білорусі, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Кількість затриманих суттєво зросла

За даними правозахисників "Весни", під час акцій протесту в містах Білорусі силовики затримали близько 190 осіб. Безпосередньо у Мінську сьогодні затримали щонайменше 129 мітингувальників. Декотрих протестувальників вже відпустили.

Марш у Мінську завершився

У Мінську завершився сьогоднішній багатотисячний марш. Протестувальники зупинилися на вулиці Якуба Коласа та почали розходитися. Учасники маршу згортають символіку.

Перед завершенням протесту колона мітингувальників кружляла вулицями міста, адже центральні проспекти перекрили силовики.

Правозахисники заявляють про десятки затриманих

За інформацією правозахисників з організації "Весна", силовики сьогодні затримали щонайменше 70 учасників протестів по всій Білорусі. Лише у Мінську міліція затримала щонайменше 30 осіб.

Затримання тривають досі.

ОМОН стріляв з карабіну у Бресті

Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило, що у Бресті міліціонери зробили попереджувальний постріл з карабіну, щоб нібито попередити напад з боку протестувальників.

У силовому відомстві стверджують, що ОМОНівці застосували світлошумовий патрон.

У Бресті силовики застосували газ

У білоруському Бресті силовики спробували розігнати протестувальників за допомогою сльозогінного газу. Силовики підійшли до натовпу мітингувальників та застосували проти них перцевий балончик.

Брест. 20 сентября. Шел второй месяц после уверенной "победы" картофельного пюрера на выборах. pic.twitter.com/lIgrF8xd28 — Natalija Žogole (@fufonja) September 20, 2020

Після цього силовики почали затримувати демонстрантів. За попередніми даними, затримали близько 10 людей. Їх посадили до мікроавтобусів та відвезли у невідомому напрямку.

Натовп оминув загородження силовиків

Колона, яка вирушила до резиденції Лукашенка, дійшла до загородження силовиків на проспекті Незалежності. Після цього натовп протестувальників повернув на вулицю Ігнатенка.

Мітингувальники вирушили до резиденції Лукашенка

Тисячі протестувальників, які зібралися біля Стели у Мінську, вистроїлися у колону та вирушили до палацу Незалежності - резиденції президента Лукашенка. Напередодні проспект, що веде до резиденції, був перекритий силовиками.

Правозахисники назвали кількість затриманих

За даними білоруської правозахисної організації "Весна", станом на зараз відомо про затримання 11 протестувальників у Мінську, одного з них вже відпустили. Ще двох осіб затримали у Гродно та чотирьох - у Могилеві. Серед затриманих у Могилеві - двоє журналістів.

У Мінську проблеми з інтернетом

Білоруські абоненти близько 14:35 почали повідомляти про проблеми в роботі мобільного інтернету. Пізніше мобільний оператор "А1" підтвердив, що на вимогу влади обмежив пропускну здатність мережі.

"Виконання цієї вимоги веде до погіршення якості сервісу передачі даних або тимчасової недоступності послуги", - пояснив оператор.

Протести та затримання у Гродно

У Гродно сьогодні також протестують. Силовики розганяють акцію протесту та проводять затримання. Зокрема, ОМОНівці затримали жінку, яка стверджувала, що вагітна.

В Гродно задержали женщину, которая кричала, что беременна.



Видео: @hrodnalife pic.twitter.com/grgsO5Mu33 — TUT.BY (@tutby) September 20, 2020

Поблизу "Нєміги" почалися затримання

Поблизу станції метро "Нєміга" силовики почали жорстко затримувати учасників маршу. В більшості випадків силовики затримують людей, які несуть біло-червоно-білі стяги. У бік Стели вже вирушили міліцейські автозаки.

Також затримання відбулися поблизу бізнес-центру "Роял плаза". Там затримали декількох людей.

Задержание мужчины с бело-красно-белым флагом напротив ТРЦ Galleria Minsk. Он стоял один на пустой площадке у фонтана. К нему подошло больше десятка людей в черном. pic.twitter.com/QNYO3LDwE5 — TUT.BY (@tutby) September 20, 2020

Недільний марш у Мінську

У Мінську сьогодні знову зібралася багатотисячна акція протесту. Мітингувальники великою колоною рухаються вулицями столиці до стели "Мінськ - місто герой", що знаходиться неподалік резиденції президента Олександра Лукашенка.

Фото: протестувальники біля Стели

Вимоги у протестувальників залишаються незмінними: нові вибори, покарання причетних до вбивств та катування учасників протестів, а також звільнення політичних в'язнів.