Один з творців "Новачка" вибачився перед Навальним

Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)

Один з розробників бойового отрути "Новачок" Віл Мірзаянов вибачився перед російським опозиціонером Олексієм Навальним, постраждалим від отруєння цією речовиною. За його словами, Навальний повинен одужати.

Про це вчений-хімік сказав в ефірі телеканалу "Дощ".

"Приношу свої глибокі вибачення Навальному за те, що я брав участь у цьому злочинному бізнесі - розробці цієї речовини, якою він отруївся", - сказав Мірзаянов, який з 1995 року проживає в США.

Він додав, що все своє подальше життя він присвятив боротьбі проти застосування бойових отрут. У 1993 році він зустрічався з людиною, яка пережила отруєння "Новачком", і симптоми у цієї людини були схожі на ті, які описував Навальний.

"Всі схожі симптоми. Він подолав, вижив. Мабуть, Навальному доведеться набратися терпіння. Але в кінцевому підсумку він повинен бути здоровий", - зазначив науковець.

Він прогнозує, що відновлення Навальному може тривати до року.

Нагадаємо, раніше співробітниця Навального Марія Співочих повідомила, що той почуває себе добре і розуміє, що відбувається. Однак, до повного одужання ще далеко.

Як відомо, Олексій Навальний втратив свідомість 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Його госпіталізували. Російські лікарі не виявили отрути в організмі політика і відкинули версію отруєння.

Потім опозиціонера перевезли в берлінську клініку "Шаріте". Пізніше уряд Німеччини офіційно оголосило, що політика отруїли речовиною з групи отрут "Новачок".

Також РБК-Україна писало, що Навальний вже самостійно встає з ліжка.