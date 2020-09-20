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Названа попередня версія вибуху на підприємстві в Києві

Київ, Неділя 20 вересня 2020 22:35
Названа попередня версія вибуху на підприємстві в Києві
Фото: наслідки вибуху в Києві (facebook.com / Evgeny Shevchenko)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогоднішній вибух у Києві, в результаті якого постраждали 2 людини, стався на пивоварні. За попередньою версією, вибухнув газовий балон.

Про це заявив генеральний директор компанії "Carlsberg Ukraine" Євген Шевченко у Facebook.

За його словами, попередньо встановлено, що вибух стався через порушення працівниками підрядника техніки безпеки під час зварювальних робіт. Зараз проводиться розслідування інциденту.

"Вибух стався тоді, коли двоє працівників підрядної організації виконували зварювання технічних люків на даху очисних споруд. Один з них отримав садна, госпіталізація не знадобилася. Дах очисних споруд пошкоджено", - розповів він.

Фото: наслідки вибуху в Києві (facebook.com / Evgeny Shevchenko)

Нагадаємо, сьогодні у Києві пролунав вибух на підприємстві у Голосіївському районі, було відомо про двох постраждалих.

Також РБК-Україна писало, про вибух у ресторані на Подолі у Києві, в результаті чого постраждали декілька людей.

Крім того, в Одеській області сталася пожежа на базі відпочинку, як наслідок, одна людина загинула.

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