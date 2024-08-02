Обмен заключенными между РФ и Западом и медаль Украины на Олимпиаде: новости за 1 августа

Россия, Германия и США провели большой обмен заключенными

В первый день августа между Россией, США и Германией произошел обмен заключенными, который в западной прессе уже назвали самым большим со времен "холодной войны". Из российских тюрем, в частности, освободили американцев Пола Вилана и Эвана Гершковича, а среди вернувшихся в РФ киллер Вадим Красиков.

Почему Россия пошла на этот обмен, связан ли он с войной в Украине и какая польза от него Турции, - в материале РБК-Украина.

Вторая медаль Олимпиады-2024. Кулиш завоевал "серебро" в стрельбе из винтовки

Украина завоевала вторую медаль на Олимпийских играх 2024 года. Сергей Кулиш завоевал "серебро" в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений.

Кулиш стал первым украинским стрелком, преодолевшим квалификацию на Олимпиаде-2024 в стрельбе. В отборе он показал третий результат. В положениях на колене и стоя украинец выбивал 199 из 200 очков.

России уже не удастся взять Харьков, она изменила цель, - Зеленский

России уже не удастся захватить Харьков. Оккупанты изменили цель, отметил президент Украины Владимир Зеленский.

"Их направление главное - это не в целом восток, хотя Славянск не исключение, но Покровск, я бы сказал на сегодня, это для них приоритет", - сказал он.

Обломки дрона повредили дом российского оппозиционера Пономарева, - источник

Обломки дрона в Киевской области повредили дом российского оппозиционера Ильи Пономарева, сообщили источники РБК-Украина в правоохранительных органах.

Инцидент подтвердил и сам Пономарев, опубликовав пост в соцсети Х (Twitter).

Украина в июле запустила больше ударных дронов, чем РФ, - Forbes

В июле Россия запустила по территории Украины 426 беспилотников по типу "Шахед". За тот же период Украина нанесла ответный удар, применив более 520 беспилотников, пишет Forbes.

Украинские дроны наносят больший экономический ущерб нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам РФ, ведь у оккупантов более слабая защита.

Республиканцы в Сенате обеспокоены из-за разногласий с Трампом по Украине, - The Hill

Республиканцы в Сенате встревожены тем, что разрыв между их позицией по вопросам внешней политики и позицией экс-президента США Дональда Трампа продолжает расти, пишет The Hill.

В частности, такая обеспокоенность законодателей касается войны в Украине.

Без участия ТЦК. Генштаб анонсировал изменения в мобилизации

В Украине мужчин, которые хотят служить в рядах Вооруженных сил, могут призывать без участия территориальных центров комплектования (ТЦК) . Соответствующая инициатива уже проработана.

Как отметили в Генштабе, изменения предусматривают, что командиры воинских частей смогут призывать военнообязанных, которые проявили желание проходить военную службу, без участия ТЦК.