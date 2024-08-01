Обломки дрона повредили дом российского оппозиционера Пономарева, - источник

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Twitter Пономарева, Нацполиция.

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах подтвердили, что обломки вражеского дрона повредили здание российского оппозиционера Ильи Пономарева вблизи Киева.

Инцидент подтвердил и сам Пономарев, опубликовав пост в соцсети Х (Twitter).

Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься", - написал политик.

В Нацполиции без упоминания фамилий рассказали, что оккупанты пытались нанести очередной удар беспилотниками по Киевской области.

"В одном из районов муж и жена получили ранения. Пострадавшие госпитализированы в столичную больницу, им предоставляется соответствующая помощь. Кроме того, повреждены два частных дома", - отметили правоохранители.

Последствия падения дрона на дом Пономарева (npu.gov.ua)