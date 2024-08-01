Украина в июле запустила больше ударных дронов, чем РФ, - Forbes

Украина в июле 2024 запустила почти на сотню больше ударных дронов, чем Российская Федерация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

В июле Россия запустила по территории Украины 426 беспилотников по типу "Шахед". За тот же период Украина нанесла ответный удар, применив более 520 беспилотников.

Отмечается, что украинские дроны наносят больший экономический ущерб нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам РФ, ведь у оккупантов более слабая защита. Благодаря этому Украина возможно получает преимущество в стратегической войне дальних ударов беспилотников.

Кроме того, отмечается, что в первые месяцы полномасштабного РФ использовало большинство своих запасов баллистических и крылатых ракет большой дальности. Несмотря на то, что с тех пор их производство выросло, РФ вероятно выпускает ракеты примерно с той же скоростью, с которой они производятся – около 120 ракет в месяц. Однако большая часть российской ударной силы дальнего радиуса действия сейчас находится в форме беспилотников.

Основным оружием РФ разработаны в Иране беспилотники серии "Шахед", известные в России как "Герань", которые легко производить и стоят всего 20 000 долларов, по сравнению с миллионом и более долларов за ракету.

Атаки дронов в России

В последнее время Россия сталкивается с многочисленными атаками дронов, причиняющих значительные повреждения инфраструктуры. Дроны используются для целевых атак на военные объекты, склады, а также другие стратегически важные места.

В некоторых случаях они вызывают пожары, взрывы и другие разрушения. Это оказывает значительное давление на систему противовоздушной обороны и заставляет российские власти пересматривать подходы к защите своих объектов.