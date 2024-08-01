Республиканцы в Сенате обеспокоены из-за разногласий с Трампом по Украине, - The Hill
Республиканцы в Сенате встревожены тем, что разрыв между их позицией по вопросам внешней политики и позицией экс-президента США Дональда Трампа продолжает расти. В частности, это касается войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
По данным издания, недоумение у республиканцев в Сенате вызвали последние действия Трампа в течение трех недель.
В частности, речь о решении Трампа пригласить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к себе в резиденцию после саммита НАТО, поскольку Орбан имеет тесные связи с российским диктатором Владимиром Путиным и прилагает усилия для подрыва поддержки Украины со стороны НАТО.
Также сенаторы-республиканцы были встревожены, когда Трамп решил сделать кандидатом на должность вице-президента сенатора Джей Ди Вэнса. Он является одним из ключевых противников помощи Украине от США.
При этом беспокойство среди членов Республиканской партии вызывают и утверждения Трампа, что Тайвань должен "больше платить" за свою оборону на фоне возможной агрессии Китая.
Один из неназванных законодателей-республиканцев рассказал изданию, что "это большой вопрос", будет ли Трамп поддерживать Украину в защите от России и поможет ли Тайваню обороняться в случае нападения Китая.
"Я не думаю, что он хочет участвовать в конфликтах или "платить за конфликты" по всему миру", - добавил сенатор.
Что предшествовало
Напомним, недавно Республиканская партия объявила Дональда Трампа своим кандидатом в президенты. Выборы пройдут в ноябре. Соперником Трампа будет вице-президент США Камала Харрис.
Трамп известен своими резонансными заявлениями по ключевым вопросам внешней политики. В частности, он обещал, что если станет президентом, "остановит войну между Украиной и Россией за один день".
Также он угрожал странам НАТО, что не вступался бы за них, если бы Россия начала нападение. По его словам, причина в том, что страны Альянса не выделяют необходимых средств на оборону.
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