ua en ru
Чт, 01 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

России уже не удастся взять Харьков, она изменила цель, - Зеленский

Киев, Четверг 01 августа 2024 13:03
UA EN RU
России уже не удастся взять Харьков, она изменила цель, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

России уже не удастся захватить Харьков. Оккупанты изменили цель, теперь их приоритет - город Покровск в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью французским AFP, Le Monde, L'Equipe и Libération.

"Весь восток сложен. Главная цель на сегодня, после того, как им не удалось взять Харьков, и мы понимаем, что это не удастся уже. Главная цель изменена. Их направление главное - это не в целом восток, хотя Славянск не исключение, но Покровск, я бы сказал на сегодня, это для них приоритет", - сказал президент.

Он добавил, что российские войска сосредотачиваются на Покровском направлении. Речь идет не только о планах захвата Покровска, но и Константиновке, Торецка и Славянска.

Зеленский подчеркнул, что на Покровском направлении россияне сосредотачивают наибольшее количество личного состава, оружия и управляемых авиационных бомб. По мнению президента, защититься от российских КАБов можно, уничтожая вражеские самолеты.

"Хотя я вам скажу честно, они уже потеряли и самолеты, потеряли соответствующее количество, но и теряют и противовоздушную оборону свою, систему противовоздушной обороны. Сложно бороться с ними в небе, это факт. Их флот по количеству больше, если так можно сказать, и сложно бороться, но тем не менее", - добавил глава государства.

Ситуация на фронте

Стоит отметить, что в последние месяцы российские оккупационные войска усилили атаки на фронте. В мае армия РФ пошла в повторное наступление на севере Харьковской области. Захватчикам не удалось продвинуться к Харькову, бои на этом направлении продолжаются.

Главные усилия враг сосредотачивается на востоке Украины, а именно в Донецкой области. Самые трудные бои идут на Покровском направлении. Там за последние сутки произошло 55 штурмовых действий.

Кроме того, россияне не оставляют планов по захвату города Часов Яр в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Покровск Харьков Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Потери РФ за сутки: 33 артсистемы, 115 беспилотников и 1370 оккупантов
Потери РФ за сутки: 33 артсистемы, 115 беспилотников и 1370 оккупантов
DAILY
Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая
Ростислав Шаправский, Руслан Кисляк Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая