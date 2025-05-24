Обмен пленными и запуск Фонда восстановления Украины: новости за 23 мая

Украина и Россия провели первый этап обмена пленными в формате "1000 на 1000". Тем временем Украина и США запустили совместный Фонд для восстановления государства.
Более подробно о том, что произошло в пятницу, 23 мая, - в материале РБК-Украина.
Украина и Россия провели первый этап обмена пленными в формате "1000 на 1000". В целом процесс продлится три дня.
"Сегодня - 390 человек. Суббота и воскресенье - ожидаем продолжения обмена", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что домой вернули 270 военных и 120 гражданских.
Также проект "Хочу к своим" сообщил, что в рамках сегодняшнего обмена Украина выдала России 70 коллаборационистов. Взамен из российского плена вернули десятки украинских гражданских заложников.
Подробнее о первом этапе большого обмена - в материале РБК-Украина.
Украина и США запустили совместный Фонд для восстановления государства. Это открывает новую страницу в сотрудничестве между странами.
"Украина и США завершили все необходимые процедуры для запуска американо-украинского фонда восстановления", - сообщила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Она пояснила, что последним шагом для запуска была дипломатическая нота от США. И сегодня она получила ее от временной поверенной в делах США в Украине.
Российские оккупанты вечером 23 мая ударили баллистическими ракетами по Одесскому порту.
В результате атаки погибли два человека. При этом еще восемь пострадали. Четверо из них в тяжелом состоянии. Все они работают в порту.
Утром 22 мая российские террористы совершили штурм позиций Сил обороны недалеко от поселка Удачное Покровского района, где выполняли задание четверо украинских бойцов.
Во время наступления оккупанты захватили в плен двух украинских защитников, после чего расстреляли их безоружных в лесополосе из автоматов. Судьба других защитников пока неизвестна.
Устанавливаются все обстоятельства событий и личности причастных к военному преступлению лиц.
Украинские воины атаковали завод "Энергия" в городе Елец Липецкой области. Там изготавливают детали для российских ракет, бомб и спецтехники.
Подтверждено попадание в район цели, зафиксирована серия взрывов. Как отмечает Генштаб, на территории предприятия возник пожар.
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