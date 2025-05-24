Обмен пленными и запуск Фонда восстановления Украины: новости за 23 мая

Украина и РФ провели первый этап обмена "1000 на 1000"

Украина и Россия провели первый этап обмена пленными в формате "1000 на 1000". В целом процесс продлится три дня.

"Сегодня - 390 человек. Суббота и воскресенье - ожидаем продолжения обмена", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что домой вернули 270 военных и 120 гражданских.

Также проект "Хочу к своим" сообщил, что в рамках сегодняшнего обмена Украина выдала России 70 коллаборационистов. Взамен из российского плена вернули десятки украинских гражданских заложников.

Подробнее о первом этапе большого обмена - в материале РБК-Украина.

Украина и США запустили совместный Фонд для восстановления государства

Украина и США запустили совместный Фонд для восстановления государства. Это открывает новую страницу в сотрудничестве между странами.

"Украина и США завершили все необходимые процедуры для запуска американо-украинского фонда восстановления", - сообщила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она пояснила, что последним шагом для запуска была дипломатическая нота от США. И сегодня она получила ее от временной поверенной в делах США в Украине.

Россияне ударили баллистикой по порту в Одессе

Российские оккупанты вечером 23 мая ударили баллистическими ракетами по Одесскому порту.

В результате атаки погибли два человека. При этом еще восемь пострадали. Четверо из них в тяжелом состоянии. Все они работают в порту.

Россияне расстреляли двух украинских пленных на Покровском направлении

Утром 22 мая российские террористы совершили штурм позиций Сил обороны недалеко от поселка Удачное Покровского района, где выполняли задание четверо украинских бойцов.

Во время наступления оккупанты захватили в плен двух украинских защитников, после чего расстреляли их безоружных в лесополосе из автоматов. Судьба других защитников пока неизвестна.

Устанавливаются все обстоятельства событий и личности причастных к военному преступлению лиц.

ВСУ ударили по заводу в Липецкой области

Украинские воины атаковали завод "Энергия" в городе Елец Липецкой области. Там изготавливают детали для российских ракет, бомб и спецтехники.

Подтверждено попадание в район цели, зафиксирована серия взрывов. Как отмечает Генштаб, на территории предприятия возник пожар.