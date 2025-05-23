Генштаб подтвердил удар по российскому заводу, который делает детали для ракет и бомб

Украинские воины атаковали завод "Энергия" в городе Елец Липецкой области. Там изготавливают детали для российских ракет, бомб и спецтехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"В ночь на 23 мая подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили ПАО "Энергия", что в городе Елец Липецкой области", - говорится в сообщении.

Подтверждено попадание в район цели, зафиксирована серия взрывов. Как отмечает Генштаб, на территории предприятия возник пожар.

Чем важен завод

Завод "Энергия" - один из крупнейших в России производителей химических источников тока. Кроме того, предприятие является единственным российским производителем батарей для модулей планирования и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы.

Также завод обеспечивает изготовление батарей для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования и ряда универсальных аккумуляторов, которые применяются в системах энергообеспечения специальной техники.

"Остановка работы ПАО "Энергия" может оставить часть военной техники и средств поражения российских оккупантов без критически важных элементов питания", - отмечает Генштаб ВСУ.