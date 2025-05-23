Генштаб подтвердил удар по российскому заводу, который делает детали для ракет и бомб
Украинские воины атаковали завод "Энергия" в городе Елец Липецкой области. Там изготавливают детали для российских ракет, бомб и спецтехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"В ночь на 23 мая подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили ПАО "Энергия", что в городе Елец Липецкой области", - говорится в сообщении.
Подтверждено попадание в район цели, зафиксирована серия взрывов. Как отмечает Генштаб, на территории предприятия возник пожар.
Чем важен завод
Завод "Энергия" - один из крупнейших в России производителей химических источников тока. Кроме того, предприятие является единственным российским производителем батарей для модулей планирования и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы.
Также завод обеспечивает изготовление батарей для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования и ряда универсальных аккумуляторов, которые применяются в системах энергообеспечения специальной техники.
"Остановка работы ПАО "Энергия" может оставить часть военной техники и средств поражения российских оккупантов без критически важных элементов питания", - отмечает Генштаб ВСУ.
Взрывы в Липецкой области
Минобороны РФ заявило, что с 20:00 22 мая над 12 областями России и оккупированным Крымом якобы сбили 112 беспилотников.
Россияне заявили, что Липецкую область атаковали беспилотники, ударив по заводу "Энергия" в городе Елец, который производит аккумуляторы и батареи для беспилотников.
В результате удара на предприятии вспыхнул пожар. Сообщается, что всех работников эвакуировали. Местные жители утверждают, что слышали более десяти взрывов в небе.
В Центре противодействия дезинформации заявили, что важный завод российского ВПК "Энергия" после атаки приостанавливает работу.
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