Россия ударила по порту в Одессе баллистическими ракетами: есть погибший, много раненых

Россия нанесла ракетный удар по гражданскому порту в Одессе. В результате атаки погиб один работник, еще восемь получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы и председателя Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.

"Россия ударила двумя баллистическими ракетами по Одесскому порту", - сообщил Кулеба.

По его данным, в результате удара, погиб один человек - работник порта.

Еще восемь получили ранения, ими оказались также гражданские работники предприятия.

"Четверо из них в тяжелом состоянии. Всем им оказывается помощь", - пояснил министр.

По его словам, в результате атаки повреждены машинное отделение, выбиты окна и двери в административных зданиях, уничтожены транспортные средства и техника.

"Россия снова ударила по мирному, стратегически важному объекту, который имеет значение для продовольственной безопасности мира", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что в целом за время от полномасштабного вторжения Россия повредила и уничтожила почти 400 портовой инфраструктуры, более 30 судов, а также в результате российской агрессии пострадало 106 гражданских лиц.

"Прошу жителей и гостей Одесской области реагировать на сигналы воздушной тревоги и, при объявлении - оперативно направляться в укрытие!", - добавил Кипер.