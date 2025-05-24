Обмін полоненими та запуск Фонду відбудови України: новини за 23 травня

Україна та РФ провели перший етап обміну "1000 на 1000"

Україна та Росія провели перший етап обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Загалом процес триватиме три дні.

"Сьогодні - 390 людей. Субота та неділя - очікуємо продовження обміну", - повідомив президент України Володимир Зеленський.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що додому повернули 270 військових та 120 цивільних.

Також проєкт "Хочу к своим" повідомив, що у рамках сьогоднішнього обміну Україна видала Росії 70 колаборантів. Натомість із російської полону повернули десятки українських громадянських заручників.

Детальніше про перший етап великого обміну - в матеріалі РБК-Україна.

Україна та США запустили спільний Фонд для відбудови держави

Україна та США запустили спільний Фонд для відбудови держави. Це відкриває нову сторінку у співпраці між країнами.

"Україна та США завершили всі необхідні процедури для запуску американсько-українського фонду відбудови", - повідомила перший віцепремʼєр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона пояснила, що останнім кроком для запуску була дипломатична нота від США. І сьогодні вона отримала її від тимчасової повіреної у справах США в Україні.

Росіяни вдарили балістикою по порту в Одесі

Російські окупанти ввечері 23 травня вдарили балістичними ракетами по Одеському порту.

Внаслідок атаки загинули дві людини. При цьому ще вісім постраждали. Четверо з них у важкому стані. Усі вони працюють у порту.

Росіяни розстріляли двох українських полонених на Покровському напрямку

Зранку 22 травня російські терористи здійснили штурм позицій Сил оборони неподалік селища Удачне Покровського району, де виконували завдання четверо українських бійців.

Під час наступу окупанти захопили у полон двох українських захисників, після чого розстріляли їх беззбройних у лісосмузі з автоматів. Доля інших оборонців наразі невідома.

Наразі встановлюються всі обставини подій та особистості причетних до воєнного злочину осіб.

ЗСУ вдарили по заводу у Липецькі області

Українські воїни атакували завод "Енергія" у місті Єлець Липецької області. Там виготовляють деталі для російських ракет, бомб та спецтехніки.

Підтверджено влучання в район цілі, зафіксовано серію вибухів. Як зазначає Генштаб, на території підприємства виникла пожежа.