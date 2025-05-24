Обмін полоненими та запуск Фонду відбудови України: новини за 23 травня

Україна та Росія провели перший етап обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Тим часом Україна та США запустили спільний Фонд для відбудови держави.
Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 23 травня, - у матеріалі РБК-Україна.
Україна та Росія провели перший етап обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Загалом процес триватиме три дні.
"Сьогодні - 390 людей. Субота та неділя - очікуємо продовження обміну", - повідомив президент України Володимир Зеленський.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що додому повернули 270 військових та 120 цивільних.
Також проєкт "Хочу к своим" повідомив, що у рамках сьогоднішнього обміну Україна видала Росії 70 колаборантів. Натомість із російської полону повернули десятки українських громадянських заручників.
Детальніше про перший етап великого обміну - в матеріалі РБК-Україна.
Україна та США запустили спільний Фонд для відбудови держави. Це відкриває нову сторінку у співпраці між країнами.
"Україна та США завершили всі необхідні процедури для запуску американсько-українського фонду відбудови", - повідомила перший віцепремʼєр - міністр економіки України Юлія Свириденко.
Вона пояснила, що останнім кроком для запуску була дипломатична нота від США. І сьогодні вона отримала її від тимчасової повіреної у справах США в Україні.
Російські окупанти ввечері 23 травня вдарили балістичними ракетами по Одеському порту.
Внаслідок атаки загинули дві людини. При цьому ще вісім постраждали. Четверо з них у важкому стані. Усі вони працюють у порту.
Зранку 22 травня російські терористи здійснили штурм позицій Сил оборони неподалік селища Удачне Покровського району, де виконували завдання четверо українських бійців.
Під час наступу окупанти захопили у полон двох українських захисників, після чого розстріляли їх беззбройних у лісосмузі з автоматів. Доля інших оборонців наразі невідома.
Наразі встановлюються всі обставини подій та особистості причетних до воєнного злочину осіб.
Українські воїни атакували завод "Енергія" у місті Єлець Липецької області. Там виготовляють деталі для російських ракет, бомб та спецтехніки.
Підтверджено влучання в район цілі, зафіксовано серію вибухів. Як зазначає Генштаб, на території підприємства виникла пожежа.
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