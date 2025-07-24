Зеленський говорив зі Стармером про новий антикорупційний закон. Британія пропонує допомогу

Президент України Володимир Зеленський провів предметну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони зокрема обговорили посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

Під час розмови зеленський подякував за лідерство Британії у форматі "Рамштайн" і нові санкції проти Росії.

"Москва має відчувати ціну своєї агресії саме так, як вона на це заслуговує. Ця робота триватиме", - наголосив він.

Водночас український президент поінформував прем'єра про вчорашню зустріч із російською стороною в Стамбулі, на якій вдалося домовитися про наступний обмін полоненими.

"Українська делегація вкотре наголосила, що має бути припинення вогню, та запропонувала провести зустріч на рівні лідерів до кінця серпня", - зауважив глава України.

Він розповів, що разом зі Стармером вони також обговорили дипломатичну роботу з партнерами у Європі та Сполучених Штатах для посилення безпеки.

"Поінформував про підготовку законопроєкту, який посилить систему правопорядку та гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури. Кір запропонував залучити експертів, які можуть бути корисними для довгострокової співпраці", - зауважив президент.

За його словами, вони з прем'єром Британії домовилися бути в контакті щодо цього питання.

"Ми однаково сприймаємо необхідність захищати цінності нормального життя, протидіяти будь-яким російським впливам і втручанням і робити все, щоб наша Європа стала сильнішою", - підсумував він.