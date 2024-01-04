Обмен пленными между Украиной и РФ и продвижение ВСУ возле Вербового: новости за 3 января

Украина и Россия провели самый большой обмен пленными с начала полномасштабной войны. Тем временем украинским защитникам удалось продвинуться возле Вербового Запорожской области.

Более детально о том, что произошло в среду, 3 января, - в материале РБК-Украина .

Защищали Мариуполь и "Азовсталь". Украина вернула из плена 230 военных

Украина вернула из российского плена 230 военных. Среди них военные, которые защищали Мариуполь и "Азовсталь".

Это уже 49-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России в Украину, и первый в 2024 году. В настоящее время Украине удалось вернуть домой 2828 защитников.

ВСУ продвинулись в районе Вербового, россияне покинули некоторые позиции, - Генштаб

Украинские войска продвинулись в районе Вербового Запорожской области, заставив оккупантов покинуть некоторые свои позиции.

РФ пытается наступать на Часов Яр. Какая ситуация на "горячих" участках фронта

Российские войска продолжают интенсивные наступательные действия на Купянском и Бахмутском направлениях и перегруппировываются на Лиманском. В частности, пытаются наступать на Часов Яр.

Совет ЕС ввел санкции против крупнейшей алмазной компании РФ и ее гендиректора

Совет ЕС ввел дополнительные ограничительные меры против крупнейшей российской алмазодобывающей компании "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева.

Фирма и ее руководитель были признаны причастными к войне в Украине.

Закроют ли новые станции метро в Киеве в ближайшее время: официальный ответ

В декабре из-за угрозы подтопления в Киеве частично ограничили движение синей веткой метро между станциями Демеевская и Теремки. Это связано с ремонтом перегонного тоннеля.

В то же время станций, которые сейчас нуждаются в срочном внеплановом ремонте, в киевском метро нет, заявил в интервью РБК-Украина начальник КП "Киевский Метрополитен" Виктор Брагинский.

Минус генерал. На войне в Украине погиб экс-глава милиции Екатеринбурга, - СМИ

На войне в Украине погиб российский генерал Игорь Трифонов, пишут российские СМИ. Ранее он возглавлял милицию Екатеринбурга.

Совет Украина-НАТО соберется на чрезвычайное заседание из-за российских обстрелов

В ответ на массированные российские удары по украинским городам будет проведено чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО.

В ходе заседания планируется обсудить усиление способностей противовоздушной обороны ВСУ.

Франция назвала обстрел Белгорода правом Украины на самооборону. В РФ устроили истерику

Франция считает, что Украина в порядке самообороны в соответствии с Уставом ООН имеет право наносить ответные удары по территории страны-агрессора России, в частности по Белгороду.

Такая позиция Парижа вызвала у Кремля шквал истерической критики.