Обмін полоненими між Україною та РФ та просування ЗСУ біля Вербового: новини за 3 січня

Україна та Росія провели найбільший обмін полоненими з початку повномасштабної війни. Тим часом, українським захисникам вдалося просунутися біля Вербового Запорізької області.

Більш детально про те, що сталося у середу, 3 січня, - у матеріалі РБК-Україна .

Захищали Маріуполь та "Азовсталь". Україна повернула з полону 230 військових

Україна повернула з російського полону 230 військових. Серед них військові, які захищали Маріуполь та "Азовсталь".

Це вже 49-й обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і перший у 2024 році. Наразі Україні вдалося повернути додому 2828 захисників.

ЗСУ просунулися в районі Вербового, росіяни залишили деякі позиції, - Генштаб

Українські війська просунулися в районі Вербового Запорізької області, змусивши окупантів залишити деякі свої позиції.

РФ намагається наступати на Часів Яр. Яка ситуація на "гарячих" ділянках фронту

Російські війська продовжують інтенсивні наступальні дії на Куп'янському та Бахмутському напрямах та перегруповуються на Лиманському. Зокрема, намагаються наступати на Часів Яр.

Рада ЄС ввела санкції проти найбільшої алмазної компанії РФ та її гендиректора

Рада ЄС запровадила додаткові обмежувальні заходи проти найбільшої російської алмазодобувної компанії "Алроса" та її генерального директора Павла Мариничова.

Фірма та її керівника були визнані причетними до війни в Україні.

Чи закриють нові станції метро у Києві найближчим часом: офіційна відповідь

У грудні через загрозу підтоплення у Києві частково обмежили рух синьою гілкою метро між станціями Деміївська та Теремки. Це пов'язано з ремонтом перегінного тунелю.

Водночас станцій, які зараз потребують термінового позапланового ремонту, в київському метро немає, заявив в інтерв'ю РБК-Україна начальник КП "Київський Метрополітен" Віктор Брагінський.

Мінус генерал. На війні в Україні загинув екс-глава міліції Єкатеринбурга, - ЗМІ

На війні в Україні загинув російський генерал Ігор Трифонов, пишуть російські ЗМІ. Раніше він очолював міліцію Єкатеринбурга.

Рада Україна-НАТО збереться на надзвичайне засідання через російські обстріли

У відповідь на масовані російські удари по українських містах буде проведено надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО.

Під час засідання планується обговорити посилення здібностей протиповітряної оборони ЗСУ.

Франція назвала обстріл Бєлгорода правом України на самооборону. У РФ влаштували істерику

Франція вважає, що Україна в порядку самооборони відповідно до Статуту ООН має право завдавати ударів у відповідь по території країни-агресора Росії, зокрема по Білгороду.

Така позиція Парижа викликала у Кремля шквал істеричної критики.