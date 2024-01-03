Совет ЕС ввел санкции против крупнейшей алмазной компании РФ и ее гендиректора
Совет ЕС ввел дополнительные ограничительные меры против крупнейшей российской алмазодобывающей компании "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева. Фирма и ее руководитель были признаны причастными к войне в Украине.
Соответствующее решение опубликовано в Совете Евросоюза, сообщает РБК-Украина.
"Новые списки касаются ПАО "Алроса", являющегося крупнейшей алмазодобывающей компанией в мире, принадлежащей российскому государству и на которую приходится более 90% всей российской добычи алмазов", - объясняют в сообщении.
В Совете ЕС отмечают, что данная компания является важной частью экономического сектора, обеспечивающего значительные доходы правительства РФ.
"Запрет на российские алмазы является частью усилий G7 по разработке международно скоординированного запрета на импорт алмазов, целью которого является лишить Россию этого важного источника доходов", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что в начале 2024 года в Европейском союзе вступил в силу полный запрет на прямой импорт российских непромышленных природных и синтетических алмазов, а также ювелирные украшения с бриллиантами.
В настоящее время в целом санкции ЕС против агрессии России охватывают почти 1 950 физических и юридических лиц, чьи активы заморожены, а их владельцы - лишены возможности предоставлять услуги на территории Евросоюза.
Санкции ЕС против России
Ранее Европейский союз ввел в действие 12-й пакет санкции против РФ. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в нем ЕС предложил "мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину".
В санкционный пакет вошли ограничительные меры на импорт или перевозку российских алмазов, был введен импортно-экспортный контроль и ограничения, ограничения цены на нефть, железо и сталь, а также в список включили значительное количество дополнительных физических и юридических лиц.
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