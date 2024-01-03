Закроют ли новые станции метро в Киеве в ближайшее время: официальный ответ
В декабре из-за угрозы подтопления в Киеве частично ограничили движение синей веткой метро между станциями Демеевская и Теремки. Это связано с ремонтом перегонного тоннеля. В то же время станций, которые сейчас нуждаются в срочном внеплановом ремонте, в киевском метро нет.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник КП "Киевский Метрополитен" Виктор Брагинский.
"Предприятие ведет постоянный периодический надзор и наблюдение за туннельными сооружениями на всех участках линий метрополитена. Особенно на тех, которые построены в сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях. В настоящее время станций, нуждающихся в срочном внеплановом ремонте, в киевском метро нет" , – отметил Виктор Брагинский.
Он добавил, что все сейчас туннельные сооружения метрополитена находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Безопасность движения поездов и безопасная перевозка пассажиров обеспечены.
В то же время из-за физического износа и необходимости улучшения эксплуатационных характеристик предполагается проведение планового капитального ремонта участок тоннелей между станциями Почайна и Тараса Шевченко Оболонско-Теремковской линии, добавил глава "Киевского метрополитена".
Ремонт на этом участке планируется летом 2024 года. В КП "Киевский метрополитен" обещают, что движение поездов перекрывать полностью не будут. Скорее всего, на участке организуют поочередное челночное движение одним туннелем в обе стороны. Планируется останавливать движение одним туннелем, а не двумя одновременно.
Отметим, на участке между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" киевского метрополитена проседает тоннель. Закрытие тоннеля на ремонт приведет к увеличению интервала движения поездов.
Движение поездов на Оболонско-Теремковской линии киевского метрополитена частично приостановлено 9 декабря из-за угрозы подтопления. Тогда закрыли сразу шесть станций.
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