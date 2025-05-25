Обмен в формате 1000 на 1000 не освободил ни одного "азовца", - командир "Редис"

Последний масштабный обмен пленными не включил ни одного бойца "Азова", несмотря на надежду на их освобождение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командира 1 корпуса НГУ "Азов" Дениса Прокопенко.

В то же время Прокопенко вспомнил, что всего несколько дней назад Украина вспоминала третью годовщину выхода Мариупольского гарнизона из "Азовстали", надеясь на то, что среди анонсированного обмена "1000 на 1000" будут и бойцы 12 бригады "Азов".

"Среди одной тысячи украинских военнопленных, которых сегодня обменяли, нет ни одного "азовца", - подчеркнул он.

Командира 1 корпуса НГУ "Азов" отметил, что во время масштабного обмена пленными в формате "1000 на 1000" не было освобождено ни одного "азовца".

Возвращение бойцов "Азова"

Заметим, что на днях министр обороны Украины Рустем Умеров отвечал на вопрос о том, будут ли в списках на большой обмен бойцы "Азова".

Тогда министр отметил, что в списках на обмен пленными с Россией в формате "1000 на 1000" есть военнопленные всех составляющих Сил обороны, а также гражданские лица.

Подробнее о заявлении Умерова можно узнать в материале РБК-Украина.

Обмен пленными в формате "1000 на 1000"

Напомним, на переговорах в Турции, 16 мая, делегации из Украины и России договорились о проведении масштабного обмена пленными в формате "1000 на 1000".

Из-за значительного масштаба обмен проходил в несколько дней в несколько этапов и начался в пятницу, 23 мая.

На первом этапе из российского плена освободили 390 человек: 270 военных и 120 гражданских. Среди них - бойцы ВМС, Десантно-штурмовых войск, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничники.

Вчера состоялся второй день масштабного обмена, и Украина вернула 307 военных. Среди них - 27 защитников Мариуполя, также из плена впервые освободили воинов из некоторых воинских частей.

Как известно, сегодня из российского плена вернулись еще 303 украинца. В частности освободили 70 воинов, которые обороняли Мариуполь.

РБК-Украина показывало эксклюзивные кадры масштабного обмена пленными, которые опубликовала СБУ.

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