Обмен в формате 1000 на 1000 не освободил ни одного "азовца", - командир "Редис"
Последний масштабный обмен пленными не включил ни одного бойца "Азова", несмотря на надежду на их освобождение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командира 1 корпуса НГУ "Азов" Дениса Прокопенко.
Командира 1 корпуса НГУ "Азов" отметил, что во время масштабного обмена пленными в формате "1000 на 1000" не было освобождено ни одного "азовца".
"Среди одной тысячи украинских военнопленных, которых сегодня обменяли, нет ни одного "азовца", - подчеркнул он.
В то же время Прокопенко вспомнил, что всего несколько дней назад Украина вспоминала третью годовщину выхода Мариупольского гарнизона из "Азовстали", надеясь на то, что среди анонсированного обмена "1000 на 1000" будут и бойцы 12 бригады "Азов".
"Надежды не оправдались", - добавил он.
Возвращение бойцов "Азова"
Заметим, что на днях министр обороны Украины Рустем Умеров отвечал на вопрос о том, будут ли в списках на большой обмен бойцы "Азова".
Тогда министр отметил, что в списках на обмен пленными с Россией в формате "1000 на 1000" есть военнопленные всех составляющих Сил обороны, а также гражданские лица.
Подробнее о заявлении Умерова можно узнать в материале РБК-Украина.
Обмен пленными в формате "1000 на 1000"
Напомним, на переговорах в Турции, 16 мая, делегации из Украины и России договорились о проведении масштабного обмена пленными в формате "1000 на 1000".
Из-за значительного масштаба обмен проходил в несколько дней в несколько этапов и начался в пятницу, 23 мая.
На первом этапе из российского плена освободили 390 человек: 270 военных и 120 гражданских. Среди них - бойцы ВМС, Десантно-штурмовых войск, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничники.
Вчера состоялся второй день масштабного обмена, и Украина вернула 307 военных. Среди них - 27 защитников Мариуполя, также из плена впервые освободили воинов из некоторых воинских частей.
Как известно, сегодня из российского плена вернулись еще 303 украинца. В частности освободили 70 воинов, которые обороняли Мариуполь.
РБК-Украина показывало эксклюзивные кадры масштабного обмена пленными, которые опубликовала СБУ.
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