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Ограничение цены на нефть РФ будет выгодно Китаю и Индии: эксперт назвал причину

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Среда 05 октября 2022 18:52
Ограничение цены на нефть РФ будет выгодно Китаю и Индии: эксперт назвал причину Фото: ограничение цены на нефть РФ будет выгодно Китаю и Индии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Юрий Дощатов

Введение лимита цен на российскую нефть будет выгодно для Индии и Китая. Таким образом они смогут легализовать скидки на импорт.

Об этом в комментарии для материала РБК-Украина заявил директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

По его словам, Китай и Индия уже договариваются с Россией о скидках на нефть.

"Фактически это (ограничение цен на нефть - ред.) будет легализация этих скидок. Китаю и Индии станет выгоднее и легче покупать российскую нефть", - отметил Рябцев.

При этом директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что ЕС уже ввел ограничение на импорт российской нефти, которое заработает с декабря, но сейчас главная задача - привлечь третьи страны к этому процессу.

"Если будут введены общие санкции – ЕС, США и Канадой и всеми, скажем так, нефтяными странами, и они общими усилиями перекроют возможность страхования сделок, по которым цена выше установленного прайса, то тогда это сработает. А если присоединится Китай и Индия, то это сработает на 100%. Насколько я знаю, Китай не против, и сейчас идут переговоры между США и Китаем по поводу того, в каком формате Пекин может присоединиться к этому процессу. Для Китая это будет выгодно, поскольку ценовой коридор позволит покупать российскую нефть дешевле", - рассказал Харченко.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным Politico, страны Европейского Союза на 90% согласовали восьмой пакет санкций против России, который будет включать потолок цен на нефть.

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