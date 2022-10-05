Восьмой круг санкций. Доходы России упадут, а Китай может быть доволен

ЕС в шаге от принятия нового пакета санкций против России. Что в нем будет – подробнее в материале РБК-Украина.

Европейский союз готов ввести восьмой пакет санкций в отношении России. Уже завтра, 6 октября, еврочиновники могут раскрыть детали новых ограничений. Уже точно известно, что их не только расширят, но и, как ожидается, введут рамки, которые не позволят стране-агрессору обходить санкции.

Из важного: в новом пакете планируется введение предельной цены на российскую нефть. Но пока речь идет только о нефти, которая доставляется морем, а не через трубопроводы.

Кроме того, в Евросоюзе расширят санкционный список юридических и физических лиц. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, санкции будут распространены на чиновников, офицеров-пропагандистов, причастных к организации псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, а также граждан России и других стран, помогающие обходить санкции.

Кроме того, планируется запрет ввоза в ЕС дополнительной группы товаров на общую сумму около 7 млрд евро и новые ограничения на поставки в РФ электронных компонентов, авиационных частей и химикатов, которые используются в военно-промышленном комплексе.

Проект нового пакета санкций обсуждался в начале недели на уровне послов и 5 октября планируется согласовать окончательный вариант документа. "Я верю, что до окончания этого пленарного заседания мы достигнем согласия внутри Совета и примем совместное предложение, выдвинутое Еврокомиссией", – заявил Боррель, выступая в Европарламенте в среду утром. Окончательное одобрение восьмого пакета санкций может пройти 7 октября на саммите ЕС в Праге.

Нефть загонят в рамки

Пока нет гарантий, что санкции не претерпят изменений, поскольку, по информации Politico, некоторые страны обеспокоены подготовленными мерами. Пока фактическая граничная цена нефти или диапазон, в которой она должна быть, не определены.

"Мальта, Греция и Кипр, чей танкерный флот перевозит большую часть российской нефти, были обеспокоены влиянием ограничения цен на нефть на их судоходные отрасли. Это привело к некоторым уступкам в отношении этих стран, согласно черновику текста", – пишет издание.

По словам представителя американского Минфина Бена Харриса, граничная цена будет все-таки достаточно высокой, чтобы у России были экономические стимулы для ее добычи. Вероятно, ограничения введут сначала на цену сырой нефти, затем – на дизельное топливо, а потом и на остальные нефтепродукты.

На каком уровне будет установлен потолок, до сих пор неизвестно. По словам Харриса, он будет превышать себестоимость нефти на самой дорогой скважине РФ. Но при этом в США считают, что ограничения цен на нефть позволит 50 развивающимся странам экономить до 160 млрд долларов в год.

Ограничением цены страны G7 хотят сократить прибыль России и, соответственно, финансовые возможности для продолжения войны в Украине. Многие страны запретили импорт российской нефти и топлива, но РФ в значительной степени сохранила доходы путем увеличения продаж сырой нефти в Азию, в том числе в Китай и Индию. Последние несколько месяцев от продажи нефти РФ получает почти по 18-19 млрд долларов, и это при падении цены.

Фактически после введения европейских санкций объем продаваемой Россией нефти может не сильно сократиться, но доход от этого должен снизиться существенно, предполагает директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Цель изначально была не сократить объем продажи, а сократить именно прибыль", - отметил он в комментарии РБК-Украина. Сейчас, если будет введен ценовой потолок, то все прежние запреты на импорт нефти третьим странам фактически нивелируются.

"Можно будет покупать российскую нефть, но лишь если продавец будет согласен устанавливать цену в пределах ограничений. И если раньше вводился запрет на страхование, фрахт судов, финансовые операции и предоставление логистических услуг, то если цена будет в установленных пределах, то все эти услуги можно будет предоставлять", – отметил Рябцев.

Такая ситуация будет выгодна и Китаю, и Индии, которые сейчас договариваются с Россией о ценовых скидках. "Фактически это будет легализация этих скидок. Китаю и Индии станет выгоднее и легче покупать российскую нефть", – пояснил эксперт.

Для себя ЕС уже ввел ограничения на импорт нефти – они начнут действовать с декабря. Сейчас цель – привлечь третьи страны к этому процессу, считает директора Центра исследования энергетики Александра Харченко.

"Если будут введены общие санкции – ЕС, США и Канадой и всеми, скажем так, нефтяными странами, и они общими усилиями перекроют возможность страхования сделок, по которым цена выше установленного прайса, то тогда это сработает. А если присоединится Китай и Индия, то это сработает на 100%. Насколько я знаю, Китай не против, и сейчас идут переговоры между США и Китаем по поводу того, в каком формате Пекин может присоединиться к этому процессу. Для Китая это будет выгодно, поскольку ценовой коридор позволит покупать российскую нефть дешевле", – отметил Харченко.

Главное – в деталях

Даже если решение об ограничении цены принципиально будет принято, то для ее фактического установления понадобится какое-то время. "По размеру цены есть разные позиции. И я думаю, что для окончательного ее определения и выработки механизмов контроля понадобится месяц-два", – отметил Харченко.

Ограничение цены газа, хотя и обсуждалось ранее, в новый пакет санкций не вошло несмотря на то, что в конце сентября 15 стран, включая, Францию, Италию, Испанию, Польшу, предлагали такой шаг. У других стран, в частности Германии, Дании и Нидерландах, газовые санкции вызвали опасения. Они боятся, что ограничение цены газа усилит энергетический кризис в Европе.

Так что, исходя из реальной ситуации, ограничение цен на газ пока практически невозможно. Дискуссии на эту тему могут лишь осложнить отношения внутри ЕС. А введение ценового коридора для российской нефти особых споров не вызывает и вполне может перекрыть кислород для России уже в скором времени.

До окончательного утверждения восьмого пакета санкций формулировки в документе могут быть доработаны, но кардинально уже не изменятся, считает Харченко. Окончательный анализ всего пакета и нефтяных санкций в частности можно будет дать лишь после финальной версии документа.

"Санкции могут быть откорректированы в деталях, но именно в них, как известно, и кроется дьявол", – отметил Харченко.