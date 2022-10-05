ua ru
Ср, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обмеження ціни на нафту РФ буде вигідне Китаю та Індії: експерт назвав причину

Новость на русском →
Середа 05 жовтня 2022 18:52
Обмеження ціни на нафту РФ буде вигідне Китаю та Індії: експерт назвав причину Фото: обмеження ціни на нафту РФ буде вигідно Китаю та Індії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Юрій Дощатов

Введення ліміту цін на російську нафту буде вигідним для Індії та Китаю. У такий спосіб вони зможуть легалізувати знижки на імпорт.

Про це у коментарі для матеріалу РБК-Україна заявив директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

За його словами, Китай та Індія вже домовляються з Росією про знижки на нафту.

"Фактично це (обмеження цін на нафту - ред.) буде легалізація цих знижок. Китаю та Індії стане вигідніше та легше купувати російську нафту", - зазначив Рябцев.

При цьому директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, що ЄС уже запровадив обмеження на імпорт російської нафти, яке почне працювати з грудня, але зараз головне завдання - залучити треті країни до цього процесу.

"Якщо будуть введені загальні санкції - ЄС, США та Канадою та всіма, скажімо так, нафтовими країнами, і вони спільними зусиллями перекриють можливість страхування угод, за якими ціна вища за встановлений прайс, то тоді це спрацює. А якщо приєднається Китай та Індія, то це спрацює на 100%.Наскільки я знаю, Китай не проти, і зараз йдуть переговори між США та Китаєм щодо того, в якому форматі Пекін може приєднатися до цього процесу.Для Китаю це буде вигідно, оскільки ціновий коридор дозволить купувати російську нафту дешевше", - розповів Харченко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними Politico, країни Європейського Союзу на 90% узгодили восьмий пакет санкцій проти Росії, який включатиме стелю цін на нафту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НАФТА Китай
NEWS
ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти намагаються втримати Сватове: карти боїв на ранок
ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти намагаються втримати Сватове: карти боїв на ранок
DAILY
Віктор Кевлюк: До осені наступного року війна буде тривати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Кевлюк: До осені наступного року війна буде тривати