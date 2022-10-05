ua ru
Ср, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС введет потолок цен на российскую нефть и ограничит контрабанду, - Politico

Новина українською →
Брюссель, Среда 05 октября 2022 10:16
ЕС введет потолок цен на российскую нефть и ограничит контрабанду, - Politico Фото: санкции против России будут включать потолок цен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Страны Европейского Союза на 90% согласовали восьмой пакет санкций против России, который будет включать потолок цен на нефть. Будет создана система мониторинга, которая не позволит обходить санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным издания, проект документа Еврокомиссии включает систему мониторинга смены флага у танкеров с целью контроля попыток обойти санкции против российской нефти.

Смена регистрации танкера на страну, не подпадающую под необходимость исполнения санкций ЕС, может помочь судовладельцам торговать российской нефтью по цене выше потолка ее закупочной стоимости, который ЕС введет в рамках восьмого пакета.

В частности, издание упомянуло Панаму, танкеры под флагом которой могут не исполнять условия, принятые ЕС.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ограничение цен на российскую нефть, предложенное в рамках восьмого пакета санкций Европейского Союза против России, не будет распространяться на трубопроводные поставки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафта
NEWS
ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты пытаются удержать Сватово: карты боев на утро
ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты пытаются удержать Сватово: карты боев на утро
DAILY
Виктор Кевлюк: До осени следующего года война будет продолжаться
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Кевлюк: До осени следующего года война будет продолжаться