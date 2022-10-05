ЕС введет потолок цен на российскую нефть и ограничит контрабанду, - Politico

Страны Европейского Союза на 90% согласовали восьмой пакет санкций против России, который будет включать потолок цен на нефть. Будет создана система мониторинга, которая не позволит обходить санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным издания, проект документа Еврокомиссии включает систему мониторинга смены флага у танкеров с целью контроля попыток обойти санкции против российской нефти.

Смена регистрации танкера на страну, не подпадающую под необходимость исполнения санкций ЕС, может помочь судовладельцам торговать российской нефтью по цене выше потолка ее закупочной стоимости, который ЕС введет в рамках восьмого пакета.

В частности, издание упомянуло Панаму, танкеры под флагом которой могут не исполнять условия, принятые ЕС.